В PUBG пройдёт коллаборация с аниме "Фрирен, провожающая в последний путь"

Компания Krafton объявила о новой коллаборации шутера в жанре «королевская битва» PUBG.

В игре появятся герои анимационного сериала «Фрирен, провожающая в последний путь» (Sousou no Frieren). Анонс состоялся в социальных сетях шутера. Другие подробности раскрыты не были. Геймеры ожидают полную информацию в ближайшее время.

За 2024 год PUBG удалось заработать около $680 миллионов, сообщает корейский издатель Krafton, занимающийся развитием этой франшизы. Это лучший показатель в истории проекта.

Кроме того, компания намерена запустить ещё одну крупную и популярную франшизу. Для этого будет использоваться опыт, полученный при создании PUBG, раскрывать планы подробнее в Krafton не стали.

Сериал «Фрирен, провожающая в последний путь» является экранизацией манги, которая была написана Канэхито Ямадой и нарисована Цукасой Абэ. При этом оригинальное произведение всё ещё не было завершено. Выпуск начался с апреля 2020 в японском журнале Weekly Shonen Sunday и продолжается до сих пор. Отметим, что второй сезон аниме выйдет в 2026 году.