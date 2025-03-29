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PUBG Mobile 19.03.2018
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, От третьего лица, Королевская битва
4 6 оценок

В PUBG пройдёт коллаборация с аниме "Фрирен, провожающая в последний путь"

Simple Jack Simple Jack

Компания Krafton объявила о новой коллаборации шутера в жанре «королевская битва» PUBG.

В игре появятся герои анимационного сериала «Фрирен, провожающая в последний путь» (Sousou no Frieren). Анонс состоялся в социальных сетях шутера. Другие подробности раскрыты не были. Геймеры ожидают полную информацию в ближайшее время.

За 2024 год PUBG удалось заработать около $680 миллионов, сообщает корейский издатель Krafton, занимающийся развитием этой франшизы. Это лучший показатель в истории проекта.

Кроме того, компания намерена запустить ещё одну крупную и популярную франшизу. Для этого будет использоваться опыт, полученный при создании PUBG, раскрывать планы подробнее в Krafton не стали.

Сериал «Фрирен, провожающая в последний путь» является экранизацией манги, которая была написана Канэхито Ямадой и нарисована Цукасой Абэ. При этом оригинальное произведение всё ещё не было завершено. Выпуск начался с апреля 2020 в японском журнале Weekly Shonen Sunday и продолжается до сих пор. Отметим, что второй сезон аниме выйдет в 2026 году.

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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Trinity_ExDeath

Не в ПАБГ, а в ПАБГ МОБАЙЛ попрошу

12
oleg221090

Это ж не форточка, какой смысл в такой коллаборации?

3
Его-р

Нее мобилка уже давно форточка.

3
SOLUS5678

Интересно как это обыграют.

2
Gridon

шестьсот восемьдесят миллионов прибыли за год, а вершина фантазии - добавить еще аниме-персонажей. творческий потенциал налицо.

1
mongol312

потому и 680 лямов прибыли, что фантазия такая. Каков поп, таков и приход.

0
GrYnT101

Самый странный калаб

1
AdamC

не трожьте Фриренку!

1
Slow Slade Snow Snake

Провожающая в лобби Фрирен

0
Raphtallia

Что? Зачем?

0