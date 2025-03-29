В PUBG пройдёт коллаборация с аниме "Фрирен, провожающая в последний путь"

Компания Krafton объявила о новой коллаборации шутера в жанре «королевская битва» PUBG.
В игре появятся герои анимационного сериала «Фрирен, провожающая в последний путь» (Sousou no Frieren). Анонс состоялся в социальных сетях шутера. Другие подробности раскрыты не были. Геймеры ожидают полную информацию в ближайшее время.
За 2024 год PUBG удалось заработать около $680 миллионов, сообщает корейский издатель Krafton, занимающийся развитием этой франшизы. Это лучший показатель в истории проекта.
Кроме того, компания намерена запустить ещё одну крупную и популярную франшизу. Для этого будет использоваться опыт, полученный при создании PUBG, раскрывать планы подробнее в Krafton не стали.
Сериал «Фрирен, провожающая в последний путь» является экранизацией манги, которая была написана Канэхито Ямадой и нарисована Цукасой Абэ. При этом оригинальное произведение всё ещё не было завершено. Выпуск начался с апреля 2020 в японском журнале Weekly Shonen Sunday и продолжается до сих пор. Отметим, что второй сезон аниме выйдет в 2026 году.
Не в ПАБГ, а в ПАБГ МОБАЙЛ попрошу
Это ж не форточка, какой смысл в такой коллаборации?
Нее мобилка уже давно форточка.
Интересно как это обыграют.
шестьсот восемьдесят миллионов прибыли за год, а вершина фантазии - добавить еще аниме-персонажей. творческий потенциал налицо.
потому и 680 лямов прибыли, что фантазия такая. Каков поп, таков и приход.
Самый странный калаб
не трожьте Фриренку!
Провожающая в лобби Фрирен
Что? Зачем?