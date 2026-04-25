PUKEY GODDES SHOT TRICK TBA
Ужасы, Инди, Карточная, Аниме
Анонсирована PUKEY GODDES SHOT TRICK - алкогольная русская рулетка, где нужно перепить демоницу

RedDay13 RedDay13

Alliance Arts представила новый проект PUKEY GODDES SHOT TRICK, сочетающий алкогольную русскую рулетку и общение с демоницей.

Действие разворачивается в адском баре «Пандемониум». Главный персонаж случайно
попадает туда и встречает Фам Суль — демона алкоголя, которая настолько сильно любит протагониста, что готова убить его, чтобы навсегда сделать своим. Её оружие — адские напитки, а ставка в партии — душа игрока.

Геймплей строится как «выживательная» игра на выпивку в формате русской рулетки. Участники по очереди выбирают рюмки с разным градусом. Чем больше выпито, тем сильнее нарастает состояние опьянения, которое, в свою очередь, постепенно позволяет нарушать правила.

По мере деградации рассудка открываются новые возможности: например, добавить в меню напиток крепостью 9°, или же протрезветь с помощью ледоруба. Разработчики обещают «пьяные трюки», которые помогут переиграть демоницу и заставить её извергнуть всё выпитое первой.

Локации представлены в полностью трёхмерном виде — адский бар можно исследовать, находить скрытые секреты и влиять на финал. Всего заявлено более семи концовок, полных безумия.

Релиз ожидается в 2026 году на Steam. Русская локализация пока не подтверждена.

SimondNeoni2088

Это что-то новенькое и необычное)

Гомер11
Владимир Дизель

Истерически моргающий экран я увидел- игра где ? Такое же дерьмо, как трейлер ?

Данилир к

хах трешово

demindp93

Русская рулетка. Без русского языка.

