Анонсирована PUKEY GODDES SHOT TRICK - алкогольная русская рулетка, где нужно перепить демоницу

Alliance Arts представила новый проект PUKEY GODDES SHOT TRICK, сочетающий алкогольную русскую рулетку и общение с демоницей.
Действие разворачивается в адском баре «Пандемониум». Главный персонаж случайно
попадает туда и встречает Фам Суль — демона алкоголя, которая настолько сильно любит протагониста, что готова убить его, чтобы навсегда сделать своим. Её оружие — адские напитки, а ставка в партии — душа игрока.
Геймплей строится как «выживательная» игра на выпивку в формате русской рулетки. Участники по очереди выбирают рюмки с разным градусом. Чем больше выпито, тем сильнее нарастает состояние опьянения, которое, в свою очередь, постепенно позволяет нарушать правила.
По мере деградации рассудка открываются новые возможности: например, добавить в меню напиток крепостью 9°, или же протрезветь с помощью ледоруба. Разработчики обещают «пьяные трюки», которые помогут переиграть демоницу и заставить её извергнуть всё выпитое первой.
Локации представлены в полностью трёхмерном виде — адский бар можно исследовать, находить скрытые секреты и влиять на финал. Всего заявлено более семи концовок, полных безумия.
Релиз ожидается в 2026 году на Steam. Русская локализация пока не подтверждена.
Это что-то новенькое и необычное)
Истерически моргающий экран я увидел- игра где ? Такое же дерьмо, как трейлер ?
хах трешово
Русская рулетка. Без русского языка.