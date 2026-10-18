Разработчики игры про смертельную алкогольную рулетку испугались ИИ-клонов и отменили демо в Steam

Создатели Pukey Goddess Shot Trick, аниме-игры о русской рулетке с алкоголем и демонице, отказались от планов выпустить общедоступную демоверсию в Steam. Издатель Alliance Arts и разработчик Who You опасаются, что злоумышленники смогут использовать материалы демо для создания ИИ-клона игры ещё до её официального релиза.

Изначально демоверсию планировали выпустить 19 октября. Однако в новом объявлении в Steam команда сообщила, что вместо публичного доступа проведёт закрытые игровые сессии для ограниченного числа участников. Разработчики извинились за изменение планов в последний момент, но сочли риски слишком серьёзными.

«Мы опасаемся, что на основе материалов демоверсии с помощью ИИ или других инструментов можно будет быстро создать игру, копирующую визуальный стиль и игровой процесс нашего проекта, и выпустить её раньше оригинала», — объяснили авторы.

По мнению команды, свободный доступ к демо может позволить другим разработчикам быстро создать упрощённую копию Pukey Goddess Shot Trick и воспользоваться чужими идеями до выхода полноценной игры. Для небольшой команды такой сценарий особенно опасен: подобный подражатель способен перетянуть на себя внимание аудитории ещё до запуска оригинала.

Разработчики также признались, что пока не готовы эффективно контролировать ограничения на публикацию видеороликов и трансляции игрового процесса. Поэтому попробовать демо смогут только участники закрытых онлайн-сессий, которые заранее ознакомятся с правилами и согласятся их соблюдать. Желающим поучаствовать предложили присоединиться к Discord-серверу по ссылке из объявления в Steam.

Pukey Goddess Shot Trick предлагает сыграть в опасную вариацию русской рулетки с демоницей, которая настолько сильно любит главного героя, что готова его убить. Игра выделяется аниме-стилистикой с розовыми и фиолетовыми оттенками. Несмотря на отмену открытого демо, выход полной версии на ПК через Steam по-прежнему запланирован на 8 декабря 2026 года.