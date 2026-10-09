Разработчики Pukey Goddess Shot Trick, в которой нужно перепить демоницу, объявили дату релиза игры и демо-версии

Студия Alliance Arts объявила, что ее предстоящая игра на выживание Pukey Goddess Shot Trick, вдохновленная русской рулеткой, выйдет 8 декабря. Демоверсия в рамках Steam Next Fest, предлагающая около 20 минут геймплея, станет доступна начиная с 19 октября.

Действие происходит в местном баре Pandemonium в Аду, где вы бросаете вызов демону алкоголя Фем Суль, в надежде, что она извергнет свою душу раньше, чем вы. Однако Фем не собирается сдаваться без боя. Она не только постоянная пьяница Ада, но и одержима вами. Ее одержимость настолько глубока, что она обещает сделать вас бессмертным с помощью адского ликера, если вы проиграете в питейной игре.

В каждом раунде вы выбираете рюмку из набора похожих на вид напитков с разной крепостью. Затем ход переходит к Фем, которая выбирает из оставшихся. Естественно, чем крепче спиртное, тем быстрее вы пьянеете, но Pukey Goddess Shot Trick добавляет уникальные механики, которые меняют ход игры. Например, укол собственной руки может протрезвить вас, снимая три очка опьянения. Также можно использовать изменения правил - например, добавить в оставшийся набор напитков чрезвычайно крепкий напиток под названием Spiritum.

Между раундами распития вы можете исследовать 3D-версию бара Pandemonium. В нем вы будете находить скрытые секреты, общаться с другими персонажами и принимать решения, влияющие на ваше прохождение. В игре семь возможных концовок, что дает стимул вернуться в адский бар после первого прохождения.