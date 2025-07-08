Анонсирован Pulsebreaker - ретро-хоррор, вдохновлённый классикой PS1, такой как Resident Evil и Fear Effect

Энтони Дэвид Валлес анонсировал Pulsebreaker, ретро-хоррор на выживание, вдохновленныйклассикой PS1, такой как Resident Evil и Fear Effect. Он наверняка вызовет улыбку на лице большинства олд-скульных геймеров.
В Pulsebreaker вы будете исследовать узкие коридоры и жуткие городские улицы, чтобы выяснить, что вызвало большую вспышку. Вам нужно будет собирать припасы, управлять небольшим инвентарём и пробиваться сквозь группы зомби.
На данный момент неизвестно, когда выйдет Pulsebreaker. Выше вы можете посмотреть дебютный игровой трейлер. Это относительно короткий трейлер, однако он может дать вам представление о том, чего можно ожидать от игры.
Как вы увидите, Pulsebreaker идеально передаёт художественный стиль игр PS1. В ней также есть классическая атака ногой из Resident Evil 4.
для кого это? все фанаты 1 резика либо уже померли либо им 90+ лет.
Как им ненадоело делать мусорные клоны резидента с фикс камерой устаревшей
Оно и видно что PS1
Наконец-то похожий на резик, а не эти слабые ремейки только графика на уме.