Анонсирован Pulsebreaker - ретро-хоррор, вдохновлённый классикой PS1, такой как Resident Evil и Fear Effect

Энтони Дэвид Валлес анонсировал Pulsebreaker, ретро-хоррор на выживание, вдохновленныйклассикой PS1, такой как Resident Evil и Fear Effect. Он наверняка вызовет улыбку на лице большинства олд-скульных геймеров.

В Pulsebreaker вы будете исследовать узкие коридоры и жуткие городские улицы, чтобы выяснить, что вызвало большую вспышку. Вам нужно будет собирать припасы, управлять небольшим инвентарём и пробиваться сквозь группы зомби.

На данный момент неизвестно, когда выйдет Pulsebreaker. Выше вы можете посмотреть дебютный игровой трейлер. Это относительно короткий трейлер, однако он может дать вам представление о том, чего можно ожидать от игры.

Как вы увидите, Pulsebreaker идеально передаёт художественный стиль игр PS1. В ней также есть классическая атака ногой из Resident Evil 4.