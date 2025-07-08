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Pulsebreaker 2025 г.
Выживание, Ужасы, Инди, От третьего лица, Зомби, Ретро
4.7 3 оценки

Анонсирован Pulsebreaker - ретро-хоррор, вдохновлённый классикой PS1, такой как Resident Evil и Fear Effect

monk70 monk70

Энтони Дэвид Валлес анонсировал Pulsebreaker, ретро-хоррор на выживание, вдохновленныйклассикой PS1, такой как Resident Evil и Fear Effect. Он наверняка вызовет улыбку на лице большинства олд-скульных геймеров.

В Pulsebreaker вы будете исследовать узкие коридоры и жуткие городские улицы, чтобы выяснить, что вызвало большую вспышку. Вам нужно будет собирать припасы, управлять небольшим инвентарём и пробиваться сквозь группы зомби.

На данный момент неизвестно, когда выйдет Pulsebreaker. Выше вы можете посмотреть дебютный игровой трейлер. Это относительно короткий трейлер, однако он может дать вам представление о том, чего можно ожидать от игры.

Как вы увидите, Pulsebreaker идеально передаёт художественный стиль игр PS1. В ней также есть классическая атака ногой из Resident Evil 4.

8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
chanp14

для кого это? все фанаты 1 резика либо уже померли либо им 90+ лет.

3
Punisher1

Как им ненадоело делать мусорные клоны резидента с фикс камерой устаревшей

2
Pastoral

Оно и видно что PS1

Andron Games

Наконец-то похожий на резик, а не эти слабые ремейки только графика на уме.