Для Punch Club 2 вышло дополнение Iron Fist на ПК и консолях

Punch Club 2, симулятор управления бойцами от разработчика Lazy Bear Games (Graveyard Keeper) и издателя tinyBuild, обзавёлся дополнение Iron Fist,доступном на ПК в Steam, Epic Game Store, GOG, Nintendo Switch, PlayStation 5|4, Xbox One и Xbox Series X|S. Создавайте полностью настраиваемые лиги, чтобы делиться ими с другими игроками в рамках эксклюзивного обновления Steam, доступного уже сейчас.

DLC Iron Fist приветствует игроков в совершенно новой истории с роботами, изношенной мастерской и новым товарищем по команде ИИ, MoMMi (Modern Massive Microwave). Работайте вместе и тренируйте ржавого робота до первоклассной формы. Соревнуйтесь в новой Лиге роботов, чтобы прорваться через Секретное общество роботов и узнать истинные намерения компаньона ИИ для всего человечества.

Благодаря эксклюзивному обновлению Steam начинающие бойцы могут придумывать и разрабатывать боевые лиги. Создайте полностью настраиваемую лигу из модифицируемых бойцов и уникальных наград с помощью Steam Workshop. Загружайте лиги в сеть для участия во всем мире или пригласите других на битву и станьте чемпионом мира.