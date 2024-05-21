Этим летом в Punch Club 2: Fast Forward можно будет прокачать не только себя, но и робота благодаря новому DLC

Продолжение Punch Club.

Прошло уже двадцать лет с того момента, как Рой уничтожил главного злодея и нашёл своего отца. Добро пожаловать в будущее, в мир, где коррупция царит повсюду, ракушки заменяют туалетную бумагу, а киберпанк – в тренде.

Эта игра — настоящий симулятор жизни бойца в будущем. Она полна юмора, ностальгии по 80-м, неонового света и тестостерона. Она заставит вас почувствовать адреналин, страх, радость и горечь поражения.

В этой игре вы будете не только драться, но и жить. Вы должны планировать своё время и бюджет, выполнять разные задания, работать на разные стороны конфликта, зарабатывать деньги и славу. Вам также предстоит взаимодействовать с разными персонажами, которые могут помочь или помешать вам в достижении вашей цели.