Этим летом в Punch Club 2: Fast Forward можно будет прокачать не только себя, но и робота благодаря новому DLC

Разработчики симулятора управления бойцовским клубом Punch Club 2 Fast Forward обрадовали поклонников игры анонсом первого масштабного дополнения. DLC под названием "Iron Fist" (Железный кулак) выйдет уже этим летом и привнесёт в игру множество нового контента.
Центральной темой дополнения станет лига боевых роботов и противостояние с могущественным искусственным интеллектом. Игрокам придётся взять под управление собственную мастерскую по созданию и обучению роботов-бойцов. Цель — привести своего подопечного к победе в чемпионате лиги и завоевать титул сильнейшего.
Но на этом история не заканчивается. По мере прохождения новой сюжетной линии игрок столкнётся с тайнами загадочного общества роботов и раскроет зловещие планы ИИ, угрожающие самому существованию человечества. Геймерам предстоит не только добиться успеха на ринге, но и спасти мир от надвигающейся катастрофы.
Для достижения этих целей "Iron Fist" предложит игрокам новые навыки и расширенное дерево технологий. Развитие бойцовских способностей роботов и улучшение их характеристик станет ключом к победе как в спортивных состязаниях, так и в битве за судьбу человечества.
В качестве визуального подтверждения своих обещаний разработчики опубликовали первый трейлер грядущего DLC. Судя по видео, игроков ждёт не только увлекательный геймплей, но и стильная кибер-панковская эстетика, отлично дополняющая сеттинг игры.