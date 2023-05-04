Punch Club 2: Fast Forward 2023 г.
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Представлен обзорный геймплейный трейлер Punch Club 2: Fast Forward

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monk70
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Новый трейлер представил геймплей Punch Club 2: Fast Forward, нового эпизода серии симуляторов, разрабатываемого Lazy Bear Games иготовящегося к выходу в этом году на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Видео, продолжительностью почти пять минут, демонстрирует различные механики, которые мы найдем в продолжении отличной Punch Club.

Punch Club 2: Fast Forward — это ролевая игра-симулятор управления боевыми действиями с богатым сюжетом, в которой игроки могут выбрать свое приключение: от тренировок в гараже своей матери до становления чемпионом.

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