Представлен обзорный геймплейный трейлер Punch Club 2: Fast Forward ©

Новый трейлер представил геймплей Punch Club 2: Fast Forward, нового эпизода серии симуляторов, разрабатываемого Lazy Bear Games иготовящегося к выходу в этом году на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Видео, продолжительностью почти пять минут, демонстрирует различные механики, которые мы найдем в продолжении отличной Punch Club.

Punch Club 2: Fast Forward — это ролевая игра-симулятор управления боевыми действиями с богатым сюжетом, в которой игроки могут выбрать свое приключение: от тренировок в гараже своей матери до становления чемпионом.