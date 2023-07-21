Punch Club 2: Fast Forward была тепло встречена игроками Steam ©

Вчера состоялся релиз Punch Club 2: Fast Forward. Игра, в которой мы берем под свой контроль молодого ученика, занимающегося боевыми искусствами, и наша задача - направить его карьеру таким образом, чтобы он смог дотянуться до чемпионского пояса, вырастает в новый небольшой хит на Steam.

На момент написания поста подавляющее большинство (87%) отзывов, написанных игроками на платформе Valve, являются положительными. Но количество одновременных игроков не такое большое - рекорд за сутки всего 3 329 человек. Разработчикам не удалось повторить успех Graveyard Keeper с рекордом в 16 993 человек.

Новое творение студии Lazy Bear Games способно не столько повторить, сколько превзойти художественный успех своего предшественника. Первая игра Punch Club имеет 82% положительных отзывов в Steam; но критики приняли ее несколько прохладнее: по данным Metacritic, ее средний рейтинг находится в пределах 62-77/100 (в зависимости от платформы.

Punch Club 2: Fast Forward - это игра, сочетающая в себе элементы нескольких жанров и моделирующая жизнь начинающего боксера. В ходе игры нам предстоит организовывать тренировки главного героя, заботиться о его питании и развитии навыков, а также составлять расписание боев. При этом увлекательность игры не ограничивается спортивным аспектом, а включает в себя общение с персонажами в футуристическом городе, возможность работать в различных организациях и даже создать собственную школу бокса.