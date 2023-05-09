Punch Club 2: Fast Forward можно будет опробовать бесплатно во время Steam Sports Fest ©

Студия Lazy Bear Games сообщила приятную новость для "ждунов" симулятора Punch Club 2: Fast Forward - они смогут опробовать игру бесплатно уже в этом месяце. Во время мероприятия Steam Sports Fest любой желающий сможет загрузить демоверсию игры, дабы опробовать ее до релиза собственноручно. Это может помочь тем, кто сомневается, стоит ли ждать проект или даже не думать о нем.

В Punch Club 2 игрокам предстоит развивать сделать из своего слабенького бойца настоящую машину для бескомпромиссных побед. Нам будут доступны большие возможности прокачки в виде ветки умений, а самому же персонажу потребуется серьезный менеджмент, который придется взять в свои руки: когда идти в спортзал, отдыхать и отправляться в бой - решать только игрокам.

Касаемо официального выхода Punch Club 2: Fast Forward, точной даты релиза, к сожалению, пока нет. Однако известно, что игра выйдет в течении 2023 года для ПК в Steam.