Punch Club 2: Fast Forward получила новый трейлер с датой релиза ©

Издательство tinyBuild и разработчик Lazy Bear Games подтвердили дату выхода продолжения игры в жанре файтинга Punch Club 2: Fast Forward для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК (Steam, Epic Games Store, GOG). Она будет выпущен в 20 июля 2023 года.

Punch Club 2: Fast Forward — спортивный симулятор с элементами RPG и экономической стратегии. Мы играем за молодого мастера боевых искусств, живущего в городе киберпанк. Мы должны усердно тренироваться, придумывать стратегии перед каждым боем и организовывать другие аспекты нашей жизни, чтобы достичь вершины.

Действие игры разворачивается в ретрофутуристической версии ближайшего будущего. Игровой персонаж — молодой мастер боевых искусств, борющийся за чемпионский пояс.

Punch Club 2: Fast Forward сочетает в себе множество разных жанров, чтобы смоделировать жизнь молодого человека, мечтающего добиться успеха на ринге. Это касается как самого спорта, так и всего остального.

Игрок должен заботиться о тренировках бойца, диете, развивать его навыки, устраивать бои и планировать на них стратегии. Каждая победа увеличивает нашу репутацию и дает нам средства, которые мы можем инвестировать в нашу карьеру, постепенно сталкиваясь с более сильными и известными противниками. Мы также можем использовать запрещенные вещества и запрещенные кибертренировки, хотя это рискованно, так как наша репутация серьезно пострадает, если нас поймают.