Punch Club 2 получит дополнение Iron Fist 22 июля

Punch Club 2, симулятор управления бойцами от разработчика Lazy Bear Games (Graveyard Keeper) и издателя tinyBuild, выпускает дополнение Iron Fist на ПК в Steam, Epic Game Store, GOG, Nintendo Switch, PlayStation 5|4, Xbox One и Xbox Series X|S в понедельник, 22 июля 2024 г. Эксклюзивное обновление Steam, позволяющее игрокам создавать и делиться своими собственными лигами с другими, выходит вместе с DLC.
Отправляйтесь в новую эру продвинутых боевых тренировок с дополнением «Iron Fist». В нем вас ждет совершенно новая сюжетная линия, старая мастерская и ржавый робот. Объединитесь с MoMMi (Modern Massive Microwave), чтобы обучить робота, достойного стать чемпионом Лиги роботов. Пройдите серию схваток с надвигающимся Секретным обществом роботов и узнайте, что на самом деле задумал ИИ, чтобы спасти человечество от неминуемой гибели.
Используйте свои навыки тюнинга с доступом к различным кибернетическим способам улучшения робота-компаньона. Измените его внешний вид с помощью доступа к изменениям цвета и десяткам уникальных частей тела для дизайна, подходящего для высшей лиги. Работайте рука об руку с MoMMi, чтобы разблокировать улучшения для мастерской, получая расширенные возможности дерева навыков, чтобы усилить нокаутирующую силу робота.
Пользователи Steam могут рассчитывать на эксклюзивное бесплатное обновление, которое выйдет вместе с дополнением «Iron Fist». Создайте лучшую лигу с полностью настраиваемыми параметрами дизайна через Steam Workshop. Публикуйте пользовательские лиги онлайн, чтобы соревноваться с противниками по всему миру и получать серьезные, дымящиеся награды.
2 часть атмосферная конечно если погрузиться и время убивает
и слишком однообразна, понятно что жанр намекает, но интересных механик и активностей очень мало, уже к середине однообразие выматывает
Да какие DLC для панча? Кипира второго выкатывайте уже.