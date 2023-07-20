Состоялся релиз симулятора уличного бойца Punch Club 2: Fast Forward ©

Punch Club 2: Fast Forward была анонсирована еще в 2018 году и а показана в феврале этого года. И после долгого ожидания игра наконец-то вышла сегодня на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и ПК через Steam.

Прошло 20 долгих лет с тех пор, как безымянный крутой парень ударил большого плохого парня, и все были очень счастливы или что-то в этом роде. Добро пожаловать в будущее: оно коррумпировано, морские раковины заменили туалетные рулоны, и все теперь киберпанк. Пройдитесь по тем же, но теперь неоновым, улицам, что и Рой, и вы окажетесь в приключении, наполненном весельем, ностальгией по 80-м и ударами

Punch Club 2: Fast Forward — это ролевая игра-симулятор управления боевыми действиями с богатым сюжетом, в которой игроки могут выбрать свое приключение: от тренировок в гараже своей матери до становления чемпионом.