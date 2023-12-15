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об игре
The Punisher 16.01.2005
Экшен, Шутер, От третьего лица
8.7 647 оценок

Mechanics VoiceOver демонстрирует новые голоса для игры The Punisher

Алекс470

Студия Mechanics VoiceOver, занимающаяся локализациями, выложила в открытый доступ новый ролик по игре The Punisher. В ней показаны голос для Русского (Озвучил Илья Исаев), а также главного злодея "Джигсоу" (Озвучил Василий Дахненко)

Сами Механики пишут:

Приветствуем, народ! Механики на связи и с новостями! Делимся подробностями по озвучке Карателя. Мы подготовили для вас новый бэкстейдж, в котором продемонстрированы два важных для сюжета персонажа. Одутловатый и не убиваемый БИГ СУПЕР ХИРО ФРОМ РАША и главный злодей игры, он же Джон Сейнт, знакомый по фильму Каратель 2004 года, а здесь представленный как персонаж комиксов Джигсоу!
34
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор

Чорт, ты не Борис, ты Кончатель!!!!!

12
SashaN0s0k

Жаль, игру нельзя купить нигде

5
Jarvis666

Не ремейк конечно, но тоже будет маленький повод перепройти Карателя

4
ОТСТУПНИК Style

зачем, нафига

3
ЮрийSport

Зачем, если столько современных игр нуждается в озвучке, эх

2
buravhik1980

Еретики! Только дюжев, только хардкор!

2
Алекс470

Ну так и выбирай свой хардкор, чо бубнить то?

0
KIBERMAX

Какой смысл переозвучивать и так озвученную игру?.

1
Алекс470

Захотелось лично мне, как пробный проект выбрал игру, которая мне нравится, но не нравится как она озвучена

0
DAMbeR Vaserman Алекс470

Карателя кончателем оставить нужно

2
Комментарий удален
Алекс470

Чот ты студии перепутал, дружок. Геймс Войс не Механик Войс Овер, у них своя история и это их проекты

2
POBWNK Алекс470

я тоже путаю все время) А кто будет Hogwarts Legacy озвучивать?

0
Алекс470 POBWNK

Геймс Войс

0
Ден Калашников

Не падайте в Нью-Йорке

0
-KinG_BoXinG_79rus-

Лучше Дюжева кончателя, кхм, Карателя никто не озвучит..

0
Макс Макс 007

Зочем

0
Dr_Shtopor

О, в кои-то веки Механики взялись за то, что ТРЕБОВАЛО качественного перевода/переозвучки. Бабла им занести, что ли...

-3