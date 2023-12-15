Mechanics VoiceOver демонстрирует новые голоса для игры The Punisher

Студия Mechanics VoiceOver, занимающаяся локализациями, выложила в открытый доступ новый ролик по игре The Punisher. В ней показаны голос для Русского (Озвучил Илья Исаев), а также главного злодея "Джигсоу" (Озвучил Василий Дахненко)
Сами Механики пишут:
Приветствуем, народ! Механики на связи и с новостями! Делимся подробностями по озвучке Карателя. Мы подготовили для вас новый бэкстейдж, в котором продемонстрированы два важных для сюжета персонажа. Одутловатый и не убиваемый БИГ СУПЕР ХИРО ФРОМ РАША и главный злодей игры, он же Джон Сейнт, знакомый по фильму Каратель 2004 года, а здесь представленный как персонаж комиксов Джигсоу!
Чорт, ты не Борис, ты Кончатель!!!!!
Жаль, игру нельзя купить нигде
Не ремейк конечно, но тоже будет маленький повод перепройти Карателя
зачем, нафига
Зачем, если столько современных игр нуждается в озвучке, эх
Еретики! Только дюжев, только хардкор!
Ну так и выбирай свой хардкор, чо бубнить то?
Какой смысл переозвучивать и так озвученную игру?.
Захотелось лично мне, как пробный проект выбрал игру, которая мне нравится, но не нравится как она озвучена
Карателя кончателем оставить нужно
Чот ты студии перепутал, дружок. Геймс Войс не Механик Войс Овер, у них своя история и это их проекты
я тоже путаю все время) А кто будет Hogwarts Legacy озвучивать?
Геймс Войс
Не падайте в Нью-Йорке
Лучше Дюжева кончателя, кхм, Карателя никто не озвучит..
Зочем
О, в кои-то веки Механики взялись за то, что ТРЕБОВАЛО качественного перевода/переозвучки. Бабла им занести, что ли...