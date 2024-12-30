Mechanics VoiceOver поделилась новым видео с процессом записи русской озвучки для The Punisher

Студия Mechanics VoiceOver поделилась видео с процессом записи русской озвучки для The Punisher. Студия назвала новых актеров, которые примут участие в озвучке игры:

Агент ЩИТа - Михаил Тихонов;

Ма Ньюччи - Татьяна Мазурко;

Охранник 1 - Александр Коврижных;

Охранник 2 - Пётр Коврижных.

Известно, что помимо них в озвучке игры так же принимают участие:

Каратель - Евгений Иванов;

Чёрная Вдова - Екатерина Дмитрова;

Бушвакер - Бахыт Кантуринов;

Мартин Соуп - Алексей Щегорский;

Молли Рихтгофен - Зарина Кудашова;

Ма Ньюччи - Людмила Ильина;

Капитан Корабля, русский наёмник - Александр Петров;

Русский - Илья Исаев;

Пилот самолёта - Сергей Коптин;

Генерал Крэйгкопф - Валерий Сторожик;

Ник Фьюри - Олег Куценко;

Меченый - Андрей Бархударов;

Кингпин - Артур Иванов;

Сорвиголова - Сергей Пономарёв;

Заключённый - Иван Шишкин;

Джигсоу - Василий Дахненко;

Охранник 1 - Пётр Коврижных;

Охранник 2 - Александр Коврижных.

Дата выхода русской озвучки на данный момент неизвестна.