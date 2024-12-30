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The Punisher 16.01.2005
Экшен, Шутер, От третьего лица
8.8 750 оценок

Mechanics VoiceOver поделилась новым видео с процессом записи русской озвучки для The Punisher

AceTheKing
Новости

Студия Mechanics VoiceOver поделилась видео с процессом записи русской озвучки для The Punisher. Студия назвала новых актеров, которые примут участие в озвучке игры:

  • Агент ЩИТа - Михаил Тихонов;
  • Ма Ньюччи - Татьяна Мазурко;
  • Охранник 1 - Александр Коврижных;
  • Охранник 2 - Пётр Коврижных.

Известно, что помимо них в озвучке игры так же принимают участие:

  • Каратель - Евгений Иванов;
  • Чёрная Вдова - Екатерина Дмитрова;
  • Бушвакер - Бахыт Кантуринов;
  • Мартин Соуп - Алексей Щегорский;
  • Молли Рихтгофен - Зарина Кудашова;
  • Ма Ньюччи - Людмила Ильина;
  • Капитан Корабля, русский наёмник - Александр Петров;
  • Русский - Илья Исаев;
  • Пилот самолёта - Сергей Коптин;
  • Генерал Крэйгкопф - Валерий Сторожик;
  • Ник Фьюри - Олег Куценко;
  • Меченый - Андрей Бархударов;
  • Кингпин - Артур Иванов;
  • Сорвиголова - Сергей Пономарёв;
  • Заключённый - Иван Шишкин;
  • Джигсоу - Василий Дахненко;
  • Охранник 1 - Пётр Коврижных;
  • Охранник 2 - Александр Коврижных.

Дата выхода русской озвучки на данный момент неизвестна.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
askazanov

Там же вроде была озвучка, или я ошибаюсь!? ) в году так 2007 играл, уже не помню.)

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Kenn1y

Была, но средняя, может более брутальной делают.

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Abarmot90

Зачем?

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// Никита Стебаков

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