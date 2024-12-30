Mechanics VoiceOver поделилась новым видео с процессом записи русской озвучки для The Punisher

Студия Mechanics VoiceOver поделилась видео с процессом записи русской озвучки для The Punisher. Студия назвала новых актеров, которые примут участие в озвучке игры:
- Агент ЩИТа - Михаил Тихонов;
- Ма Ньюччи - Татьяна Мазурко;
- Охранник 1 - Александр Коврижных;
- Охранник 2 - Пётр Коврижных.
Известно, что помимо них в озвучке игры так же принимают участие:
- Каратель - Евгений Иванов;
- Чёрная Вдова - Екатерина Дмитрова;
- Бушвакер - Бахыт Кантуринов;
- Мартин Соуп - Алексей Щегорский;
- Молли Рихтгофен - Зарина Кудашова;
- Ма Ньюччи - Людмила Ильина;
- Капитан Корабля, русский наёмник - Александр Петров;
- Русский - Илья Исаев;
- Пилот самолёта - Сергей Коптин;
- Генерал Крэйгкопф - Валерий Сторожик;
- Ник Фьюри - Олег Куценко;
- Меченый - Андрей Бархударов;
- Кингпин - Артур Иванов;
- Сорвиголова - Сергей Пономарёв;
- Заключённый - Иван Шишкин;
- Джигсоу - Василий Дахненко;
- Охранник 1 - Пётр Коврижных;
- Охранник 2 - Александр Коврижных.
Дата выхода русской озвучки на данный момент неизвестна.
Там же вроде была озвучка, или я ошибаюсь!? ) в году так 2007 играл, уже не помню.)
Была, но средняя, может более брутальной делают.
Зачем?
// Никита Стебаков