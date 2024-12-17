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The Punisher 16.01.2005
Экшен, Шутер, От третьего лица
8.8 744 оценки

Mechanics VoiceOver продемонстрировала геймплей с русской озвучкой The Punisher; Карателя озвучит Евгений Иванов

AceTheKing
Новости

Студия Mechanics VoiceOver поделилась большой геймплейной демонстрацией русской озвучки для The Punisher, заодно рассказав кто из актеров подарил голоса героям игры.

Роли озвучивали:

  • Каратель - Евгений Иванов
  • Чёрная Вдова - Екатерина Дмитрова
  • Бушвакер - Бахыт Кантуринов
  • Мартин Соуп - Алексей Щегорский
  • Молли Рихтгофен - Зарина Кудашова
  • Ма Ньюччи - Людмила Ильина
  • Капитан Корабля, русский наёмник - Александр Петров
  • Русский - Илья Исаев
  • Пилот самолёта - Сергей Коптин
  • Генерал Крэйгкопф - Валерий Сторожик
  • Ник Фьюри - Олег Куценко
  • Меченый - Андрей Бархударов
  • Кингпин - Артур Иванов
  • Сорвиголова - Сергей Пономарёв
  • Заключённый - Иван Шишкин
  • Джигсоу - Василий Дахненко
  • Охранник 1 - Пётр Коврижных
  • Охранник 2 - Александр Коврижных

Так же студия сообщила о том, что это не последняя новость в этом году касательно The Punisher - фанатам игры стоит ожидать новых подробностей уже в ближайшее время. Дата выхода русской озвучки на данный момент неизвестна.

11
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Sider999

Без Кончателя - пропуск.

8
Art Borsic

Это же кончатель.

6
Jarvis666

Интересно как перевели эту фразу , надеюсь оставили как в том любительском переводе))

3
vertehwost

Ей .нужен. Ремастер. Это роскошная игра, в Лоре карателя не шарю но горяче её люблю

5
agula98

Сейчас очень ранимое и соевое общество, никто не позволит сделать игру где накачанный мужик уничтожает всякие маргинальные слои общества

6
Кей Овальд

Ремейк. Но действительно, в наше соевое время лучше не надо.

2
vertehwost Кей Овальд

ну ремейк

1
Пользователь ВКонтакте

опа кончатель👍 // Mikhail Tsyganov

1
Кей Овальд

1:23 Уже заметная проблема, когда фразы, идущие одна за другой имеют разные интонации и как-будто записаны в разное время.
3:34 Тоже самое и следующая фраза начинается без паузы вообще.
И это я тупо нажал на пару временных отрезков, а не смотрел целиком.
Мда. Не GameVoice. Голоса неплохие, но это всё ещё довольно любительский уровень.

1
Dark1994

Есть же и так отличная русская озвучка с кончателем. И да, зачем переводить всякое старье? Есть же куча игр новых и относительно новых которые без перевода.

0
Stinger_Max

Ты сам то с этой "отличной" озвучкой играл? Или на ютубе ролики смотрел?

-1
Sider999 Stinger_Max

Раз он написал, что она отличная, логично же, что играл.

Собственно, она действительно отличная. Подходит действию.

3
Stinger_Max Sider999

Что логичного? Сейчас куча народа ставят оценки играм проходя на ютубе. Логично...

0
K0t Felix

Дык озвучка устарела, это сказала сама студия, там много отсебятины

0
CounterShade

Это же очередной пост-мета-трололо-сарказм?

0
stalker0072008

- Сколько?

- Много.

0
CounterShade

Ох, вот ЭТО я жду, хотя обычно я за просто субтитры. Но больно уж УБОГАЯ была локализация Карателя от Руссобит-М. Просто запредельная убогость.

0
Neco161

Нее, без Дюжева уже не то)))

0
Пользователь ВКонтакте

Оно не в каком виде не надо. Отстойная пародия на Макс Пейн. // Alex Therlog

0
Пользователь ВКонтакте

Я лучше продолжу играть с пиратской озвучкой 😄 // Кейт Фостер

-1
tvorog8088

Игр что ли интересных мало, лучшеб Nobody Wants to Die озвучили.

-2
Голубая Лагуна

Почему вы всякое го..но озвучиваете, а нормальные игры нет? Разве нету на сегодняшний день игр, которые стоят того чтобы их озвучили.

-3
rtnrwv

ну так возьми и задонать фулл сумму на игру которую ты хочешь, в чём проблема?

0
Голубая Лагуна rtnrwv

Так пускай объявят что они готовы озвучить нормальную игру, я буду один из первых, кто задонатит им. Но я вижу что они озвучивают игры, в которые практически не играют большинство людей в СНГ

1
Sider999 Голубая Лагуна

Какие для тебя нормальные?

0