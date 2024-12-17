Mechanics VoiceOver продемонстрировала геймплей с русской озвучкой The Punisher; Карателя озвучит Евгений Иванов

Студия Mechanics VoiceOver поделилась большой геймплейной демонстрацией русской озвучки для The Punisher, заодно рассказав кто из актеров подарил голоса героям игры.
Роли озвучивали:
- Каратель - Евгений Иванов
- Чёрная Вдова - Екатерина Дмитрова
- Бушвакер - Бахыт Кантуринов
- Мартин Соуп - Алексей Щегорский
- Молли Рихтгофен - Зарина Кудашова
- Ма Ньюччи - Людмила Ильина
- Капитан Корабля, русский наёмник - Александр Петров
- Русский - Илья Исаев
- Пилот самолёта - Сергей Коптин
- Генерал Крэйгкопф - Валерий Сторожик
- Ник Фьюри - Олег Куценко
- Меченый - Андрей Бархударов
- Кингпин - Артур Иванов
- Сорвиголова - Сергей Пономарёв
- Заключённый - Иван Шишкин
- Джигсоу - Василий Дахненко
- Охранник 1 - Пётр Коврижных
- Охранник 2 - Александр Коврижных
Так же студия сообщила о том, что это не последняя новость в этом году касательно The Punisher - фанатам игры стоит ожидать новых подробностей уже в ближайшее время. Дата выхода русской озвучки на данный момент неизвестна.
Без Кончателя - пропуск.
Это же кончатель.
Интересно как перевели эту фразу , надеюсь оставили как в том любительском переводе))
Ей .нужен. Ремастер. Это роскошная игра, в Лоре карателя не шарю но горяче её люблю
Сейчас очень ранимое и соевое общество, никто не позволит сделать игру где накачанный мужик уничтожает всякие маргинальные слои общества
Ремейк. Но действительно, в наше соевое время лучше не надо.
ну ремейк
опа кончатель👍 // Mikhail Tsyganov
1:23 Уже заметная проблема, когда фразы, идущие одна за другой имеют разные интонации и как-будто записаны в разное время.
3:34 Тоже самое и следующая фраза начинается без паузы вообще.
И это я тупо нажал на пару временных отрезков, а не смотрел целиком.
Мда. Не GameVoice. Голоса неплохие, но это всё ещё довольно любительский уровень.
Есть же и так отличная русская озвучка с кончателем. И да, зачем переводить всякое старье? Есть же куча игр новых и относительно новых которые без перевода.
Ты сам то с этой "отличной" озвучкой играл? Или на ютубе ролики смотрел?
Раз он написал, что она отличная, логично же, что играл.
Собственно, она действительно отличная. Подходит действию.
Что логичного? Сейчас куча народа ставят оценки играм проходя на ютубе. Логично...
Дык озвучка устарела, это сказала сама студия, там много отсебятины
Это же очередной пост-мета-трололо-сарказм?
- Сколько?
- Много.
Ох, вот ЭТО я жду, хотя обычно я за просто субтитры. Но больно уж УБОГАЯ была локализация Карателя от Руссобит-М. Просто запредельная убогость.
Нее, без Дюжева уже не то)))
Оно не в каком виде не надо. Отстойная пародия на Макс Пейн. // Alex Therlog
Я лучше продолжу играть с пиратской озвучкой 😄 // Кейт Фостер
Игр что ли интересных мало, лучшеб Nobody Wants to Die озвучили.
Почему вы всякое го..но озвучиваете, а нормальные игры нет? Разве нету на сегодняшний день игр, которые стоят того чтобы их озвучили.
ну так возьми и задонать фулл сумму на игру которую ты хочешь, в чём проблема?
Так пускай объявят что они готовы озвучить нормальную игру, я буду один из первых, кто задонатит им. Но я вижу что они озвучивают игры, в которые практически не играют большинство людей в СНГ
Какие для тебя нормальные?