Mechanics VoiceOver продемонстрировала геймплей с русской озвучкой The Punisher; Карателя озвучит Евгений Иванов

Студия Mechanics VoiceOver поделилась большой геймплейной демонстрацией русской озвучки для The Punisher, заодно рассказав кто из актеров подарил голоса героям игры.

Роли озвучивали:

Каратель - Евгений Иванов

Чёрная Вдова - Екатерина Дмитрова

Бушвакер - Бахыт Кантуринов

Мартин Соуп - Алексей Щегорский

Молли Рихтгофен - Зарина Кудашова

Ма Ньюччи - Людмила Ильина

Капитан Корабля, русский наёмник - Александр Петров

Русский - Илья Исаев

Пилот самолёта - Сергей Коптин

Генерал Крэйгкопф - Валерий Сторожик

Ник Фьюри - Олег Куценко

Меченый - Андрей Бархударов

Кингпин - Артур Иванов

Сорвиголова - Сергей Пономарёв

Заключённый - Иван Шишкин

Джигсоу - Василий Дахненко

Охранник 1 - Пётр Коврижных

Охранник 2 - Александр Коврижных

Так же студия сообщила о том, что это не последняя новость в этом году касательно The Punisher - фанатам игры стоит ожидать новых подробностей уже в ближайшее время. Дата выхода русской озвучки на данный момент неизвестна.