Популярная ролевая игра в жанре киберпанк Punishing: Grey Raven стала доступна для ПК ©

Китайский издатель видеоигр и разработчик игр Kuro Game объявили, что их популярная киберпанк/научно-фантастическая ARPG «Punishing: Grey Raven» (которую на мобильных устройствах скачали более 50 миллионов раз) теперь доступна. для ПК в качестве названия игры F2P!

Punishing: Grey Raven — динамичная ультрастильная ролевая игра. В качестве командира отряда Серых Воронов перед игроками стоит задача собрать величайших солдат-киборгов, которых знал мир, и повести их в бой. Раскройте темные истины, скрывающиеся за карающим вирусом, отбросьте порчу и верните Землю.

Клиент для ПК полностью поддерживает мышь, клавиатуру и контроллер, что позволяет игрокам полностью раскрыть потенциал яркой и динамичной боевой системы. Наряду с новыми интуитивно понятными элементами управления появилась улучшенная графика, обеспечивающая более качественное и захватывающее визуальное восприятие.

Punishing: Grey Raven получила крупное обновление контента, которое выходит вместе с версией для ПК и содержит совершенно новую сюжетную главу: Her Last Bow. С дебютом нового Tank Omniframe Nanami: Starfarer в новой главе рассказывается история Нанами, механоида, путешествующего по разным альтернативным вселенным с помощью Future Simulation, чтобы найти способ вернуть будущее человечеству.