В Steam анонсировали Purble Place 3D - трехмерную версию классического набора мини-игр

В цифровом сервисе Steam появилась страница проекта Purble Place 3D, представляющего собой полноценный перенос знаменитого набора мини-игр времен операционных систем Windows Vista и Windows 7 в трехмерный формат. Релиз запланирован независимым разработчиком Sam Cohle на 3 квартал 2026 года.

Оригинальный сборник, созданный студией Oberon Media для Microsoft, включал три казуальные головоломки, ориентированные на развитие логики и памяти. В новой версии все три активности воссозданы в объемном окружении. Игрокам предстоит собирать кондитерские изделия на конвейере фабрики тортов, искать одинаковые картинки на поле с клевером и подбирать правильные черты лица и наряды на полках магазина одежды.

Разработчик позиционирует трехмерную адаптацию как полностью самостоятельный проект, созданный с нуля.

Ранее 20 октября 2023 года создатель уже выпустил двухмерную ретро-версию под названием Purple Place - Classic Games. Проект получил свыше 2300 отзывов в Steam, причем 83% оценок оказались положительными, что подтвердило высокий интерес аудитории к классическим тайтлам из стандартного пакета Windows.

В представленной сборке версии 0.4 продемонстрирован переработанный визуальный стиль с ярким оформлением уровней и детализированными моделями. Полноценная версия получит поддержку 24 языков, включая русскоязычный интерфейс, а для запуска на ПК потребуется видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7870 и 4 ГБ оперативной памяти.