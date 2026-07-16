Анонсирован мрачный симулятор изоляции PUROMA

Разработчики из студии HombroCabezaHombro анонсировали психологический кликер PUROMA. Игрокам предстоит примерить на себя роль затворника, который вынужден копаться в мусоре на полу собственной спальни в поисках скрытой правды о реальности.

Согласно описанию проекта в сервисе Steam, главный герой оказывается пленником в своей комнате без возможности выйти наружу. Создатели обещают мрачную атмосферу, которая дополняется темами ментального здоровья, одиночества и изоляции. Единственным спутником персонажа становится старый компьютерный терминал под управлением искусственного интеллекта по имени Terminal PET, чьи истинные намерения игроку предстоит выяснить самостоятельно.

Игровой процесс PUROMA представляет собой короткий инкрементальный симулятор. Игроку предстоит раскапывать горы бытовых отходов прямо на полу спальни, добывая полезные ресурсы. Для ускорения процесса можно нанимать червей и навозных жуков, а также открывать различные технологические улучшения. Разработчики утверждают, что под слоями грязи скрывается истинная суть реальности, до которой необходимо добраться.

Представленный разработчиками трейлер демонстрирует пиксельный визуальный стиль в духе старых игр на электронно-лучевых мониторах. На кадрах показана захламленная комната с видом на заснеженную улицу, процесс сбора ресурсов среди насекомых, а также пугающие элементы вроде крысиных нор и органических структур, скрывающихся глубоко под половицами.

Точная дата выхода игры остается неизвестной. Игра не будет поддерживать русский язык на старте, так как интерфейс, озвучка и субтитры будут представлены только на английском.