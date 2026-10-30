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Put Your Toys Away Together 30.10.2026
Логические, Симулятор, Открытый мир, Кооператив
4.3 3 оценки

Put Your Toys Away Together! предлагает навести порядок в магазине игрушек вместе с друзьями

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Polden Publishing и Toxic Studio выпустили в Steam уютный кооперативный симулятор Put Your Toys Away Together! Ролик демонстрирует сортировку игрушек, совместную игру, секретные коллекционные предметы и оживающие полки магазина.

Игрокам предстоит найти место для 20 тысяч игрушек — от кукол и динозавров до поездов — и превратить магазин мечты в идеально организованное пространство.

Наводить порядок можно в одиночку или в компании до восьми друзей.

Put Your Toys Away Together! уже доступна в Steam.

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