Put Your Toys Away Together! предлагает навести порядок в магазине игрушек вместе с друзьями

Polden Publishing и Toxic Studio выпустили в Steam уютный кооперативный симулятор Put Your Toys Away Together! Ролик демонстрирует сортировку игрушек, совместную игру, секретные коллекционные предметы и оживающие полки магазина.

Игрокам предстоит найти место для 20 тысяч игрушек — от кукол и динозавров до поездов — и превратить магазин мечты в идеально организованное пространство.

Наводить порядок можно в одиночку или в компании до восьми друзей.

Put Your Toys Away Together! уже доступна в Steam.