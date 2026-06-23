Игра из 2018 года Puyo Puyo Tetris наконец получила свой первый гипервизор-обход зашиты Denuvo

Впервые для Puyo Puyo Tetris вышел способ обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты позволяет запустить игру на процессорах AMD и Intel.

Puyo Puyo Tetris — это смесь их таких популярных игр-головоломок, как Tetris и Puyo Puyo. В этой игре вас ждёт большое разнообразие игровых стилей: от одиночного «Приключения» и режима «Вызов» до «Аркады», в которой могут соревноваться до четырёх игроков. Принимайте всё новые и новые вызовы, набирайтесь опыта и одержите как можно больше побед.

Остаётся дождаться репака от FitGirl или от другого репакера, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.