Этерия зовёт! Сборник Puzzle Quest: Immortal Edition объединит все части франшизы

Издатель 505 Games и студия Infinity Plus 2 анонсировали Puzzle Quest: Immortal Edition, окончательную версию культовой головоломки «три в ряд». Игра выйдет 18 сентября для PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и PC (Steam, Epic Games Store, GOG).

Puzzle Quest: Immortal Edition объединяет все ключевые части франшизы — Challenge of Warlords, Revenge of the Plague Lord и The Legend Returns — в одном обновленном издании. Классическая механика «три в ряд» сочетается с глубоким ролевым развитием: собирайте камни, чтобы получать ману для заклинаний, атаковать врагов и выполнять квесты, развивая своего героя и улучшая навыки.

Игра предлагает создание героя с уникальными способностями, встречи со спутниками, сбор и изучение заклинаний, тренировки ездовых существ, создание магических предметов и строительство цитадели. В дополнение к классическим боям игрокам предстоит осаждать города, расширять владения и открывать секретные руны, превращая простые комбинации камней в стратегическую RPG-игру.

Puzzle Quest: Immortal Edition — это возможность вновь погрузиться в Этерию, сразиться с монстрами и злодеями и проверить свои навыки в «три в ряд», открывая новые горизонты старой любимой вселенной. Эта версия обещает стать идеальным способом познакомить новых игроков с классикой и подарить ветеранам полное и обновленное приключение.