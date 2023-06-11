Успокаивающая повествовательная приключенческая головоломка Puzzles for Clef выходит 27 июля для ПК ©

Издатель Freedom Games и разработчик Weasel Token объявили, что повествовательный платформер-головоломка Puzzles for Clef будет выпущен для ПК в Steam 27 июля, а позднее в 2023 году — для Switch.

Следуйте призыву к семье, играя за Клеф, любознательную крольчиху, которой ее сестра Црес поручила извилистую, полную головоломок миссию. Следуйте по карте Црес через очаровательный остров, который предки Клеф когда-то называли домом, решая запутанные головоломки, чтобы найти сокровища и раскрыть секреты семейной истории. Встретьтесь с причудливыми обитателями острова, от голубоногой олуши-ремесленника до огромного механического дракона, и по пути исполните их желания.

Совершите поездку по острову и полюбуйтесь прекрасными пейзажами пышных бамбуковых лесов, кристаллических пещер и великолепных башен с часами, скрывающих за каждым углом шифровальные коды и византийские секреты. Соберите воедино каждую деталь, чтобы раскрыть главную тайну, которая лежит на пути Клеф. Каждая загадка и житель острова хранит важные подсказки, достойные тщательного изучения.

Внимательно обыщите каждый закоулок в поисках энергетических кристаллов люмениума и тонитрума, чтобы восстановить колокольные святилища по всему острову. Наслаждайтесь мирным звоном колоколов, которые возвращают гармонию в каждый регион. В сочетании с великолепным саундтреком, номинированным на Indie Cup, путешествие Клеф становится терапевтическим опытом для глаз и ушей.