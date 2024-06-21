PVKK от разработчиков Dome Keeper предлагает вам вручную управлять массивной пушкой планетарной обороны

Разработчики Bippinbits анонсировали PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant (да, именно так) в качестве своей следующей игры после Dome Keeper. Она подозрительно похожа на Dome Keeper в 3D, но это гораздо больше, чем просто игра про артиллериста.

В игре PVKK вы берете на себя роль пилота пушки автократического режима, заточенного в оборонном бункере. Ваша миссия — вручную управлять массивной пушкой планетарной обороны, чтобы противостоять межпланетному вторжению. Освойте различные системы для защиты своего родного мира.

Игроки взаимодействуют с ретро-технологичной кабиной, наполненной кнопками, рычагами, циферблатами и переключателями. Управляйте генераторами энергии, сканируйте небо в поисках вражеских кораблей, анализируйте угрозы, рассчитывайте траектории огня и выполняйте точные действия. В условиях ограниченных ресурсов и строгого режима стратегическое мышление становится залогом успеха.

Игра предлагает:

Иммерсивное взаимодействие с кабиной : Детализированная, тактильная панель управления с элементами ретро-технологий.

: Детализированная, тактильная панель управления с элементами ретро-технологий. Глубокое повествование : История, богатая политическими интригами и моральными дилеммами.

: История, богатая политическими интригами и моральными дилеммами. Кастомизация и апгрейды : Улучшайте бункер и пушки, чтобы справляться с более сложными задачами.

: Улучшайте бункер и пушки, чтобы справляться с более сложными задачами. Атмосферный сеттинг : Уникальное сочетание уютной и одновременно гнетущей обстановки бункера.

: Уникальное сочетание уютной и одновременно гнетущей обстановки бункера. Несколько концовок : Ваши решения оказывают значительное влияние на исход сюжета.

: Ваши решения оказывают значительное влияние на исход сюжета. Скрытые секреты: Постепенно раскрывайте тайны за пределами бункера через увлекательные головоломки в стиле escape room.

Игра разработана на движке Godot Engine и поддерживает Linux.