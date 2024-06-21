ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
PVKK 2025 г.
Симулятор, От первого лица
8 1 оценка

PVKK от разработчиков Dome Keeper предлагает вам вручную управлять массивной пушкой планетарной обороны

butcher69
Новости

Разработчики Bippinbits анонсировали PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant (да, именно так) в качестве своей следующей игры после Dome Keeper. Она подозрительно похожа на Dome Keeper в 3D, но это гораздо больше, чем просто игра про артиллериста.

В игре PVKK вы берете на себя роль пилота пушки автократического режима, заточенного в оборонном бункере. Ваша миссия — вручную управлять массивной пушкой планетарной обороны, чтобы противостоять межпланетному вторжению. Освойте различные системы для защиты своего родного мира.

Игроки взаимодействуют с ретро-технологичной кабиной, наполненной кнопками, рычагами, циферблатами и переключателями. Управляйте генераторами энергии, сканируйте небо в поисках вражеских кораблей, анализируйте угрозы, рассчитывайте траектории огня и выполняйте точные действия. В условиях ограниченных ресурсов и строгого режима стратегическое мышление становится залогом успеха.

Игра предлагает:

  • Иммерсивное взаимодействие с кабиной: Детализированная, тактильная панель управления с элементами ретро-технологий.
  • Глубокое повествование: История, богатая политическими интригами и моральными дилеммами.
  • Кастомизация и апгрейды: Улучшайте бункер и пушки, чтобы справляться с более сложными задачами.
  • Атмосферный сеттинг: Уникальное сочетание уютной и одновременно гнетущей обстановки бункера.
  • Несколько концовок: Ваши решения оказывают значительное влияние на исход сюжета.
  • Скрытые секреты: Постепенно раскрывайте тайны за пределами бункера через увлекательные головоломки в стиле escape room.

Игра разработана на движке Godot Engine и поддерживает Linux.

33
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
ka27
5
KIIIL

Симулятор - "Вертел я ваш Экстерминатус"

4
ronin1114

"Вертел я вашу планету" сказал уставший инквизитор, и отдал приказ Навис Империалис сбросить на обречённый мир его же луну.

0
ratte88

Ну и название. Старый добрый немецкий.

3
GoliafJx

Просто пробел сломался=)

0
Rаyden GoliafJx

Просто ты не знаком с немецким :)

1
Shigofumi

Из пушки то стрельнуть дадут ?

1
Negih

Да, по трейлеру вроде видно, что жмякаешь на кнопку и стреляешь.

2
MrGamerDad

Командир оборонного орудия для защиты планеты, что сложного в названии?

0