PVKK от разработчиков Dome Keeper предлагает вам вручную управлять массивной пушкой планетарной обороны

Разработчики Bippinbits анонсировали PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant (да, именно так) в качестве своей следующей игры после Dome Keeper. Она подозрительно похожа на Dome Keeper в 3D, но это гораздо больше, чем просто игра про артиллериста.
В игре PVKK вы берете на себя роль пилота пушки автократического режима, заточенного в оборонном бункере. Ваша миссия — вручную управлять массивной пушкой планетарной обороны, чтобы противостоять межпланетному вторжению. Освойте различные системы для защиты своего родного мира.
Игроки взаимодействуют с ретро-технологичной кабиной, наполненной кнопками, рычагами, циферблатами и переключателями. Управляйте генераторами энергии, сканируйте небо в поисках вражеских кораблей, анализируйте угрозы, рассчитывайте траектории огня и выполняйте точные действия. В условиях ограниченных ресурсов и строгого режима стратегическое мышление становится залогом успеха.
Игра предлагает:
- Иммерсивное взаимодействие с кабиной: Детализированная, тактильная панель управления с элементами ретро-технологий.
- Глубокое повествование: История, богатая политическими интригами и моральными дилеммами.
- Кастомизация и апгрейды: Улучшайте бункер и пушки, чтобы справляться с более сложными задачами.
- Атмосферный сеттинг: Уникальное сочетание уютной и одновременно гнетущей обстановки бункера.
- Несколько концовок: Ваши решения оказывают значительное влияние на исход сюжета.
- Скрытые секреты: Постепенно раскрывайте тайны за пределами бункера через увлекательные головоломки в стиле escape room.
Игра разработана на движке Godot Engine и поддерживает Linux.
Симулятор - "Вертел я ваш Экстерминатус"
"Вертел я вашу планету" сказал уставший инквизитор, и отдал приказ Навис Империалис сбросить на обречённый мир его же луну.
Ну и название. Старый добрый немецкий.
Просто пробел сломался=)
Просто ты не знаком с немецким :)
Из пушки то стрельнуть дадут ?
Да, по трейлеру вроде видно, что жмякаешь на кнопку и стреляешь.
Командир оборонного орудия для защиты планеты, что сложного в названии?