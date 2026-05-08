PVKK уходит в 2027-й: авторы необычного симулятора бункера решили не жертвовать амбициями ради дедлайна

Студия Bippinbits объявила о переносе PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant на 2027 год. И хотя подобные новости обычно вызывают раздражение, в данном случае перенос выглядит скорее признаком здоровых амбиций, чем производственного хаоса. Разработчики прямо заявили: выпускать игру в нынешнем виде они не хотят, потому что это означало бы отказаться от части идей, которые делают проект действительно уникальным.

PVKK — один из самых странных и одновременно интригующих инди-проектов последних лет. Игроку отводится роль артиллериста в бункере авторитарного государства, где нужно вручную управлять гигантской планетарной пушкой и отражать межпланетные атаки. Авторы вдохновлялись Papers, Please, но вместо проверки документов здесь — рычаги, циферблаты, генераторы энергии и расчёт траектории выстрелов под давлением строгих протоколов и дефицита ресурсов.

Главная особенность игры — не стрельба как таковая, а атмосфера клаустрофобии и постоянного напряжения. Судя по показанным материалам, PVKK делает ставку на почти «аналоговый» игровой процесс, где каждая ошибка ощущается физически. Это уже напоминает смесь FTL, Highfleet и Papers, Please, только в декорациях мрачной ретрофутуристической антиутопии.

Интересно, что за последний год команда проекта выросла почти втрое — с четырёх до одиннадцати человек. Для небольшой инди-студии это серьёзный шаг, показывающий, что разработчики действительно верят в потенциал игры. По словам авторов, они хотят сделать «как можно более особенный» проект, а не просто успеть к ранее объявленной дате.

В индустрии, где релизы нередко выходят сырыми и потом месяцами чинятся патчами, подобная откровенность выглядит даже освежающе. Конечно, ждать ещё долго, но PVKK всё больше напоминает не просто очередную инди-игру, а потенциальный культовый проект для любителей нестандартных симуляторов и мрачной научной фантастики.