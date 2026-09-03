Qliphah in Providence's Shadow выйдет 24 сентября - тактическая RPG превратит битвы с монстрами в управление временем

Arc System Works и UnitePlus представили новый трейлер Qliphah in Providence’s Shadow, посвящённый предзаказу игры. Тактическая RPG с альтернативной временной линией выйдет уже 24 сентября на PlayStation 5, Switch и PC.

Действие разворачивается в разрушенном Токио, где реальность постепенно распадается, а по улицам бродят загадочные существа, получившие название «Аберрации». Главным героям предстоит разобраться в причинах происходящего и одновременно раскрыть целый ряд связанных с катастрофой тайн.

История сосредоточена на курьере Соуме Хосигами, который после нападения Аберрации оказывается в состоянии, где человеческая и монструозная сущности смешались. Его обнаруживает Рена Хизуки — следователь Пятого отдела международных дел Департамента общественной безопасности Токийской столичной полиции. Вместе героям предстоит расследовать распространение демонического наркотика «Tiny True», выяснить происхождение загадочных «Стигм» и выйти на след таинственного культа.

Главной особенностью Qliphah in Providence’s Shadow станет боевая система, построенная вокруг управления временем. Специальная временная шкала показывает точный момент и характер будущих атак противников, позволяя заранее планировать действия.

Игрок сможет замедлять или полностью останавливать время, чтобы оценить ситуацию, проверить перезарядку способностей и подобрать оптимальный момент для атаки. Это позволит не только уклоняться от ударов, но и буквально вмешиваться в последовательность происходящего, прерывая действия противников или находя короткие промежутки для собственных усилений.

При этом разработчики хотят сохранить высокую динамику. По мере освоения механик сражения должны становиться более агрессивными и напоминать полноценный экшен, несмотря на тактическую основу. Такой подход может стать одной из наиболее интересных особенностей игры: победа будет зависеть не только от выбора способностей, но и от умения правильно распоряжаться временем.

Визуально проект использует сел-шейдинг и специальные шейдеры, призванные подчеркнуть необычный и тревожный облик Аберраций. Историю полностью озвучат, а музыкальное сопровождение дополнит атмосферу происходящего.

Qliphah in Providence’s Shadow выйдет 24 сентября на PlayStation 5, Switch и PC через Steam и Epic Games Store.