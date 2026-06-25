Смертоносная Шибуя и пошаговые контрудары - авторы Guilty Gear анонсировали стильную RPG Qliphah in Providence's Shadow

Признанные эксперты 2D-файтингов из Arc System Works, создатели легендарных серий Guilty Gear и BlazBlue, решили попробовать свои силы в совершенно новом для себя жанре ролевых игр. Студия официально представила мрачную пошаговую тактическую RPG с контрударами на шкале времени под названием Qliphah in Providence's Shadow.

Действие новой игры развернется в постапокалиптическом Токио образца 2030 года. Сюжет вращается вокруг крупной катастрофы: район Сибуя внезапно подвергся сильному обрушению, из недр которого на поверхность мегаполиса хлынули толпы жутких мутировавших монстров-чудовищ. В центре сюжета окажутся два протагониста: парень-курьер по имени Сома Хосигами, которого покусали монстры во время доставки и сделали получеловеком-полумутантом, и Елена Хидзуки — оперативница секретного Департамента мутаций общественной безопасности полиции. Вместе героям предстоит раскрыть загадку просевшего города, параллельно сражаясь с новыми социальными проблемами.

Игровой процесс в Qliphah in Providence's Shadow поделен на исследовательские сегменты в формате классической визуальной новеллы по карте районов города, а боевая система бросает геймерам совершенно новый, математический вызов. Битвы работают на общей визуализированной линии таймлайна, где заранее расставлены все выпады противника и их типы, как это реализовано в Slay The Spire или других ККИ.

Суть тактики от файтинг-команды ArcSys заключается в таймингах парирования. Игроку необходимо виртуозно проскальзывать способностями между очередями ударов врага, прописывая ответные действия по времени шкалы. Самая же драйвовая механика боя кроется в перехватах: когда противник бьет героя, на экране сходятся две круглые шкалы — идеальное нажатие в моменте совмещения кругов запускает сокрушительный контрудар. Несмотря на то что игру можно всегда ставить на паузу и раздавать тактические приказы без спешки, разработчики хвастаются, что бывалые игроки смогут играть в неё в реальном времени с "экшен-динамикой", не уступающей файтингам.

Официальный запуск Qliphah in Providence's Shadow для Steam, PS5 и консоли Nintendo Switch намечен на 23 сентября 2026 года.