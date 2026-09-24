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Qliphah in Providence's Shadow 24.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Ужасы, Тактика, Фэнтези, Аниме
6.8 11 оценок

Тактическая ролевая игра Qliphah in Providence's Shadow от Arc System Works провалилась на релизе в Steam

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Компания Arc System Works совместно со студией UnitePlus выпустила на PC в сервисе Steam ролевую игру Qliphah in Providence's Shadow. Проект, привлекавший внимание стильным визуальным рядом и нестандартной боевой системой с манипуляциями на временной шкале, столкнулся с жестким неприятием аудитории. В день релиза игра получила рейтинг в районе 45% и статус в основном отрицательные обзоры. Стартовый интерес также оказался крайне низким, пиковый онлайн за первые сутки едва достиг отметки в 191 одновременного пользователя.

Qliphah in Providence's Shadow "Русификатор текста с нейросетевым переводом"

Главной причиной недовольства покупателей стал формат проекта, который сильно разошелся с ожиданиями от рекламной кампании. При стоимости в 1750 рублей игра объемом всего 1.7 ГБ оказалась бюджетной визуальной новеллой с редкими боями на небольших аренах. В игре полностью отсутствует свободное исследование районов постапокалиптического Токио. Все перемещения осуществляются через выбор точек на плоской схематичной карте, а диалоги подаются через статичные изображения персонажей и текстовые блоки без полноценных анимационных сцен.

Критике подверглась и ключевая механика проекта - тактические сражения в реальном времени с парированием по цветовым индикаторам. Разработчики попытались объединить элементы файтинга, ритм-игры и классической ролевой стратегии, возложив на игрока одновременное управление двумя героями. На практике боевая система вызвала раздражение из-за перегруженности интерфейса. В битвах против группы противников таймлайны накладываются друг на друга, атаки врагов перекрывают видимость, а окна неуязвимости срабатывают нестабильно. Пользователям приходится постоянно удерживать тактическую паузу или сильно замедлять бой, что сбивает темп схватки.

Техническое состояние релизной версии также вызвало множество претензий. Игроки сталкиваются с зависаниями приложения, падением кадровой частоты ниже 45 кадров в секунду даже на мощных конфигурациях уровня Nvidia GeForce RTX 4080 Super и некорректным отображением в полноэкранном режиме. Настройки управления лишены возможности гибкого переназначения клавиш на клавиатуре, а язык интерфейса невозможно изменить внутри меню самой игры без обращения к параметрам клиента Steam.

В настоящий момент Qliphah in Providence's Shadow доступна на PC с поддержкой 9 языков без русской локализации. Представители Arc System Works пока не комментировали реакцию сообщества и не публиковали сроков выхода первых патчей.

Релизы 1 Трейлеры 3
9
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Сережаа

В наше время таких экспериментов явно не хватает. Жаль будет если издатель, после провала, заставит этих разрабов пилить очередной соулс или сетевой шутан...