Легендарная Quake отмечает 30-летний юбилей

Quake исполнилось 30 лет: RTX-модификации привносят трассировку пути в культовую серию id Software
Сегодня легендарному шутеру Quake исполняется 30 лет. Оригинальная игра от id Software вышла 22 июня 1996 года — ещё до того, как потребительские 3D-ускорители стали массовым явлением. Позднее Quake стала одной из ключевых игр в истории развития ПК-графики благодаря появлению GLQuake, поддержке OpenGL, сетевого мультиплеера и аппаратного ускорения графики.
За три десятилетия серия получила множество продолжений и дополнений:
- Quake
- Quake Mission Pack No. 1: Scourge of Armagon
- Quake Mission Pack No. 2: Dissolution of Eternity
- Quake II
- Quake II Mission Pack: The Reckoning
- Quake II Mission Pack: Ground Zero
- Quake III Arena
- Quake III: Team Arena
- Quake 4
- Enemy Territory: Quake Wars
- Quake Live
- Quake Champions
- Quake Enhanced
- Quake II Enhanced
От программного рендеринга до трассировки пути.
С момента выхода Quake неоднократно обновлялась и адаптировалась для современных платформ. В 2021 году игра получила переиздание Quake Enhanced, созданное силами id Software, Nightdive Studios и MachineGames.
Сообщество также предпринимало попытки оснастить классику современными графическими технологиями. Одним из самых известных проектов стал неофициальный Quake: Ray Traced, который добавляет в оригинальную игру полноценный рендеринг с трассировкой пути. Мод основан на vkQuake — Vulkan-порте движка QuakeSpasm — и требует видеокарту с поддержкой аппаратной трассировки лучей.
Серия Quake регулярно используется и компанией NVIDIA для демонстрации возможностей RTX-технологий. Ранее компания выпустила Quake II RTX, а в этом году показала обновление RTX Remix Advanced Particle VFX и использовала RTX-демоверсию Quake III Arena, созданную моддером WoodBoy, для демонстрации графики с трассировкой пути.
Спустя 30 лет после релиза Quake остаётся одной из самых влиятельных игр в истории жанра FPS, а её наследие продолжает жить как в официальных переизданиях, так и в современных графических экспериментах сообщества.
Кстати игру можно приобрести в магазине Steam.
Все части играл, но только первую так и не прошел до конца.
жаль четверка не увидела сюжетного продолжения
Это всë круто, вот только quake champions почти мертва как по мне, друзей туда хер затащишь, также как и в quake live, друзья и дальше будут в каэсы играть, как будто квейк это андерграунд // Артём Ефременко