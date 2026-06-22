ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Quake 22.06.1996
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Фэнтези, Научная фантастика , Кооператив
8.9 572 оценки

Легендарная Quake отмечает 30-летний юбилей

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Quake исполнилось 30 лет: RTX-модификации привносят трассировку пути в культовую серию id Software

Сегодня легендарному шутеру Quake исполняется 30 лет. Оригинальная игра от id Software вышла 22 июня 1996 года — ещё до того, как потребительские 3D-ускорители стали массовым явлением. Позднее Quake стала одной из ключевых игр в истории развития ПК-графики благодаря появлению GLQuake, поддержке OpenGL, сетевого мультиплеера и аппаратного ускорения графики.

За три десятилетия серия получила множество продолжений и дополнений:

  • Quake
  • Quake Mission Pack No. 1: Scourge of Armagon
  • Quake Mission Pack No. 2: Dissolution of Eternity
  • Quake II
  • Quake II Mission Pack: The Reckoning
  • Quake II Mission Pack: Ground Zero
  • Quake III Arena
  • Quake III: Team Arena
  • Quake 4
  • Enemy Territory: Quake Wars
  • Quake Live
  • Quake Champions
  • Quake Enhanced
  • Quake II Enhanced

От программного рендеринга до трассировки пути.

С момента выхода Quake неоднократно обновлялась и адаптировалась для современных платформ. В 2021 году игра получила переиздание Quake Enhanced, созданное силами id Software, Nightdive Studios и MachineGames.

Сообщество также предпринимало попытки оснастить классику современными графическими технологиями. Одним из самых известных проектов стал неофициальный Quake: Ray Traced, который добавляет в оригинальную игру полноценный рендеринг с трассировкой пути. Мод основан на vkQuake — Vulkan-порте движка QuakeSpasm — и требует видеокарту с поддержкой аппаратной трассировки лучей.

Серия Quake регулярно используется и компанией NVIDIA для демонстрации возможностей RTX-технологий. Ранее компания выпустила Quake II RTX, а в этом году показала обновление RTX Remix Advanced Particle VFX и использовала RTX-демоверсию Quake III Arena, созданную моддером WoodBoy, для демонстрации графики с трассировкой пути.

Спустя 30 лет после релиза Quake остаётся одной из самых влиятельных игр в истории жанра FPS, а её наследие продолжает жить как в официальных переизданиях, так и в современных графических экспериментах сообщества.

Кстати игру можно приобрести в магазине Steam.

9
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Red Salamandra

Все части играл, но только первую так и не прошел до конца.

3
Animario

жаль четверка не увидела сюжетного продолжения

Пользователь ВКонтакте

Это всë круто, вот только quake champions почти мертва как по мне, друзей туда хер затащишь, также как и в quake live, друзья и дальше будут в каэсы играть, как будто квейк это андерграунд // Артём Ефременко