Легендарная Quake отмечает 30-летний юбилей

Quake исполнилось 30 лет: RTX-модификации привносят трассировку пути в культовую серию id Software

Сегодня легендарному шутеру Quake исполняется 30 лет. Оригинальная игра от id Software вышла 22 июня 1996 года — ещё до того, как потребительские 3D-ускорители стали массовым явлением. Позднее Quake стала одной из ключевых игр в истории развития ПК-графики благодаря появлению GLQuake, поддержке OpenGL, сетевого мультиплеера и аппаратного ускорения графики.

За три десятилетия серия получила множество продолжений и дополнений:

Quake

Quake Mission Pack No. 1: Scourge of Armagon

Quake Mission Pack No. 2: Dissolution of Eternity

Quake II

Quake II Mission Pack: The Reckoning

Quake II Mission Pack: Ground Zero

Quake III Arena

Quake III: Team Arena

Quake 4

Enemy Territory: Quake Wars

Quake Live

Quake Champions

Quake Enhanced

Quake II Enhanced

От программного рендеринга до трассировки пути.

С момента выхода Quake неоднократно обновлялась и адаптировалась для современных платформ. В 2021 году игра получила переиздание Quake Enhanced, созданное силами id Software, Nightdive Studios и MachineGames.

Сообщество также предпринимало попытки оснастить классику современными графическими технологиями. Одним из самых известных проектов стал неофициальный Quake: Ray Traced, который добавляет в оригинальную игру полноценный рендеринг с трассировкой пути. Мод основан на vkQuake — Vulkan-порте движка QuakeSpasm — и требует видеокарту с поддержкой аппаратной трассировки лучей.

Серия Quake регулярно используется и компанией NVIDIA для демонстрации возможностей RTX-технологий. Ранее компания выпустила Quake II RTX, а в этом году показала обновление RTX Remix Advanced Particle VFX и использовала RTX-демоверсию Quake III Arena, созданную моддером WoodBoy, для демонстрации графики с трассировкой пути.

Спустя 30 лет после релиза Quake остаётся одной из самых влиятельных игр в истории жанра FPS, а её наследие продолжает жить как в официальных переизданиях, так и в современных графических экспериментах сообщества.

Кстати игру можно приобрести в магазине Steam.