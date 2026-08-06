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Quake 22.06.1996
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Фэнтези, Научная фантастика , Кооператив
8.8 585 оценок

MachineGames и id Software отмечают 30-летие Quake новым сюжетным эпизодом Dawn of the Machine

monk70 monk70

Bethesda, id Software и MachineGames выпустили крупное бесплатное обновление для ремастера Quake. В честь 30-летия легендарного шутера в игру добавили совершенно новый сюжетный эпизод Dawn of the Machine, который уже доступен всем владельцам игры без дополнительной платы.

Над дополнением работала студия MachineGames совместно с id Software — именно она ранее создала высоко оценённые эпизоды Dimension of the Past и Dimension of the Machine.

Новая кампания предлагает:

  • 19 совершенно новых уровней;
  • новый оригинальный саундтрек;
  • множество секретов для исследования;
  • отдельный хаб эпизода;
  • новую карту для Deathmatch;
  • новых противников, испытания и атмосферу, вдохновлённую классическим Quake.

По сюжету Рейнджер оказывается заперт в измерении бесконечных иллюзий, где вновь и вновь переживает одни и те же кровавые события. После бесчисленных смертей он узнаёт о загадочной Машине Кошмаров (The Nightmare Machine). Согласно легенде, уничтожение этого механизма способно разрушить иллюзию и навсегда разорвать бесконечный цикл.

Разработчики обещают фирменные напряжённые сражения, запутанный дизайн уровней и кошмарные миры, искажающие саму реальность, продолжая традиции оригинального Quake.

Трейлеры 6 Обновления 8
40
22
Комментарии:  22
Ваш комментарий
agula98

Лучше бы они к 30 летию игры анонсировали совместную разработку quake 5.Кому вообще надо это дополнение там все кто в эту игру на релизе играл давно умерли

31
ojibra_6y3oba

Все еще жду 5-ю часть ,надеюсь к 50-и летию сделают

15
Serious Ash

Супер!

На прошлой неделе, зарядил всю серию на прохождение первого Квейка - со всеми официальными дополнениями, но похоже придётся еще задержаться =) Прям чутье не подводит... как там говорится.

8
RoboB

Да епта, только все ачивки выбил, еще добавили.