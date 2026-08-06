MachineGames и id Software отмечают 30-летие Quake новым сюжетным эпизодом Dawn of the Machine

Bethesda, id Software и MachineGames выпустили крупное бесплатное обновление для ремастера Quake. В честь 30-летия легендарного шутера в игру добавили совершенно новый сюжетный эпизод Dawn of the Machine, который уже доступен всем владельцам игры без дополнительной платы.
Над дополнением работала студия MachineGames совместно с id Software — именно она ранее создала высоко оценённые эпизоды Dimension of the Past и Dimension of the Machine.
Новая кампания предлагает:
- 19 совершенно новых уровней;
- новый оригинальный саундтрек;
- множество секретов для исследования;
- отдельный хаб эпизода;
- новую карту для Deathmatch;
- новых противников, испытания и атмосферу, вдохновлённую классическим Quake.
По сюжету Рейнджер оказывается заперт в измерении бесконечных иллюзий, где вновь и вновь переживает одни и те же кровавые события. После бесчисленных смертей он узнаёт о загадочной Машине Кошмаров (The Nightmare Machine). Согласно легенде, уничтожение этого механизма способно разрушить иллюзию и навсегда разорвать бесконечный цикл.
Разработчики обещают фирменные напряжённые сражения, запутанный дизайн уровней и кошмарные миры, искажающие саму реальность, продолжая традиции оригинального Quake.
Лучше бы они к 30 летию игры анонсировали совместную разработку quake 5.Кому вообще надо это дополнение там все кто в эту игру на релизе играл давно умерли
Все еще жду 5-ю часть ,надеюсь к 50-и летию сделают
Супер!
На прошлой неделе, зарядил всю серию на прохождение первого Квейка - со всеми официальными дополнениями, но похоже придётся еще задержаться =) Прям чутье не подводит... как там говорится.
Да епта, только все ачивки выбил, еще добавили.