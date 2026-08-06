MachineGames и id Software отмечают 30-летие Quake новым сюжетным эпизодом Dawn of the Machine

Bethesda, id Software и MachineGames выпустили крупное бесплатное обновление для ремастера Quake. В честь 30-летия легендарного шутера в игру добавили совершенно новый сюжетный эпизод Dawn of the Machine, который уже доступен всем владельцам игры без дополнительной платы.

Над дополнением работала студия MachineGames совместно с id Software — именно она ранее создала высоко оценённые эпизоды Dimension of the Past и Dimension of the Machine.

Новая кампания предлагает:

19 совершенно новых уровней;

новый оригинальный саундтрек;

множество секретов для исследования;

отдельный хаб эпизода;

новую карту для Deathmatch;

новых противников, испытания и атмосферу, вдохновлённую классическим Quake.

По сюжету Рейнджер оказывается заперт в измерении бесконечных иллюзий, где вновь и вновь переживает одни и те же кровавые события. После бесчисленных смертей он узнаёт о загадочной Машине Кошмаров (The Nightmare Machine). Согласно легенде, уничтожение этого механизма способно разрушить иллюзию и навсегда разорвать бесконечный цикл.

Разработчики обещают фирменные напряжённые сражения, запутанный дизайн уровней и кошмарные миры, искажающие саму реальность, продолжая традиции оригинального Quake.