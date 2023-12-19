Новогодняя раздача в Epic Games Store может подарить игрокам сразу два культовых шутера

В период зимних праздников игроков ждет грандиозная раздача игр от цифрового магазина Epic Games Store. Как утверждается, компания собирается бесплатно подарить около 17 игр разного жанра, масштаба и года выхода. На релизы 2023 года вряд ли стоит рассчитывать, однако акция может помочь пополнить библиотеку действительно культовыми проектами. Одним из таких может стать серия Quake.

На бесплатную раздачу Quake намекает авторитетный инсайдер под ником billbil-kun. Как отмечает автор утечки, это лишь его предположение, основанное на известных данных и планах Epic Games, а не точная информация. По его словам, под раздачу попадут две самые культовые части шутера в виде улучшенной версии Quake и Quake 2.

Похоже, в новогоднюю раздачу попадет сборник сразу двух игр одновременно. Предполагается, что Quake станет второй бесплатной игрой в акции от Epic Games, однако не исключено, что раздачу придержат ближе к концу этого года.

Подтверждением заявлений инсайдера может служить недавняя активность в Epic Games. В цифровом магазине, как раз перед второй бесплатной игрой, вышли ремастеры Quake и Quake 2. В некоторых странах они не доступны для покупки, но предлагаются забрать бесплатно, хотя кнопка активации остается неактивной. Возможно, это всего лишь совпадение или ошибка магазина.