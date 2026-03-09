Quake возвращается? ZeniMax обновила права на легендарную франшизу

Компания ZeniMax Media недавно обновила регистрацию торговой марки Quake — одной из самых известных серий шутеров в истории игровой индустрии. В документах указано, что бренд закрепляется за игровым ПО и сопутствующими цифровыми продуктами.

Серия Quake, созданная студией id Software в 1996 году, сыграла ключевую роль в становлении жанра трехмерных шутеров. Со временем франшиза перешла к издательству Bethesda Softworks (в составе ZeniMax), а в 2021 году стала частью игровой экосистемы Microsoft. Несмотря на то что нынешняя юридическая активность может быть лишь защитой прав на бренд, подобные шаги часто предшествуют анонсам новых частей, ремейков или полному перезапуску всей вселенной.

Несмотря на отсутствие официальных анонсов и гарантий скорого релиза, активность ZeniMax вокруг бренда Quake подтверждает ценность франшизы для Microsoft и дарит фанатам надежду на триумфальное возвращение легендарной серии.