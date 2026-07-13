Состоялся релиз новой версии vkQuake 1.35.0 с интеграцией со Steam и переходом на SDL3

Разработчики модифицированного порта vkQuake выпустили крупное обновление под номером 1.35.0, которое переводит проект на современную библиотеку SDL3. Свежая версия также получила поддержку официального переиздания игры 2021 года от компании Nightdive Studios и полноценную интеграцию с сервисом Steam.

Порт vkQuake представляет собой специальную версию шутера Quake от компании id Software, работающую на графическом API Vulkan. Новое обновление направлено на повышение общей производительности, улучшение совместимости с современными системами и добавление графических технологий. Главным изменением стал переход на библиотеку SDL3 по умолчанию для всех платформ. Это изменение позволило внедрить нативную поддержку графического протокола Wayland в операционных системах семейства Linux, а на компьютерах под управлением Windows улучшить масштабирование интерфейса в зависимости от плотности пикселей монитора и повысить точность ввода мыши.

Существенная часть нововведений связана с интеграцией функций Steam. Теперь игроки могут открывать достижения, использовать отображение игрового статуса в своем профиле и автоматически отправлять скриншоты в личную библиотеку. Кроме того, порт научился самостоятельно находить установленные файлы оригинальной игры из сервисов Steam, GOG и Epic Games Store при запуске. Авторы также добавили поддержку каталога дополнений из переиздания Quake 2021 года, что позволяет загружать сторонние модификации с их оригинальными названиями через игровое меню.

В плане визуальной составляющей vkQuake 1.35.0 обзавелся улучшенной прозрачностью, независимой от порядка отрисовки. Эта технология значительно улучшает отображение накладывающихся друг на друга полупрозрачных поверхностей, таких как вода, стекла, спрайты и эффекты частиц. Пользователям доступен режим высококачественной прозрачности, а также поддержка динамических источников света из переиздания 2021 года, включая конусы прожекторов. Для работы последней графической опции потребуется видеокарта с аппаратной поддержкой трассировки лучей.

Разработчики дополнительно снизили задержку вывода изображения на экран за счет ограничения количества кадров в очереди визуализации. Были оптимизированы процессы симуляции частиц и разметки игрового мира, что положительно сказывается на общей частоте кадров. В состав сборки также вошли обновленные версии библиотек SDL 3.4.12 и компонентов Vulkan 1.4.341.