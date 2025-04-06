А что, если Quake 2 создала бы нейросеть? Microsoft показала результат этого эксперимента

Microsoft решила показать, на что способна их нейросеть Muse, и выкатила техническое демо на основе старичка Quake 2. Нейроверсия игры доступна прямо на сайте Copilot — заходишь и играешь в браузере, даже скачивать ничего не надо (только подтвердите, что вам есть 18).

Правда, назвать это полноценной игрой язык не поворачивается. Вам просто дают пробежаться по простенькой локации с какими-то размытыми противниками и минимальным набором действий — ходить, прыгать и пострелять из бластера. Но при этом разработчики не забыли похвастаться техническими улучшениями. Если раньше их ИИ-модель Muse выдавала жалкие 10 кадров в секунду при разрешении 300x180, то теперь игра работает при 640x360 точек и с более-менее нормальным фреймрейтом.

Ну и конечно, в Microsoft не упустили случая рассказать, какая у них нейросеть полезная. Мол, Muse поможет разработчикам быстро создавать прототипы игр. А когда её представляли в феврале, так вообще говорили о возможностях улучшать классические игры и портировать их на современное железо.