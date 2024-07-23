Моддер воссоздал версию Quake 2 для PlayStation 1999 года в Quake 2 Remaster и выпустит ее бесплатно 5 октября

Моддер Paril воссоздал версию Quake 2 для PlayStation 1999 года в Quake 2 Remastered и планирует выпустить ее 5 октября. Для тех, кто не знает, версия Quake 2 для PlayStation имела множество изменений по сравнению с версией для ПК. Например, версия для PlayStation имела 20 уровней, распределенных по 5 юнитам (называемым миссиями), по сравнению с 39 уровнями версии для ПК в 10 юнитах. Большинство этих уровней представляют собой модифицированные версии для ПК с переработанной геометрией, чтобы соответствовать ограничениям консоли.

В версии для PlayStation также есть два новых врага: Арахнид и Страж. Более того, она содержит некоторые визуальные изменения, хотя её сюжет следует за версией для ПК. Чтобы дать нам представление об этом ремастере, моддер поделился следующим видео. Это даст вам представление о том, чего можно ожидать.