Nightdive Studios после выпуска Quake 2 работает над двумя еще не анонсированными проектами ©

Несколько дней назад генеральный директор Nightdive Studios Стивен Кик (Stephen Kick) сообщил, что после успеха Quake 2 команда разработчиков работает над двумя пока неанонсированными играми. Неужели это тоже будут ремастеры?

Учитывая историю студии, которая на протяжении многих лет специализировалась именно на этом направлении, выпустив System Shock: Enhanced Edition и Shadow Man Remastered, а также готовящийся к выходу System Shock 2: Enhanced Edition, такая гипотеза вполне правдоподобна.

Хотя не все работы Nightdive Studios до сих пор были блестящими (см., например, на Blade Runner: Enhanced Edition), нет сомнений в том, что американская команда имеет богатый опыт в производстве игр такого типа.

Недавний неожиданный запуск Quake 2 на QuakeCon 2023 тому подтверждение: это не просто переработка классики id Software, а версия, обогащенная еще и содержанием.