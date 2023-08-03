По словам надежного инсайдера, ремастер Quake 2 выйдет 11 августа на ПК и консолях

Согласно одному из наиболее достоверных инсайдеров на сегодняшний день, Bethesda и idSoftware готовы анонсировать и выпустить ремастер Quake 2 уже на следующей неделе.
Вслед за возрастным рейтингом Южной Кореи, уже известной тем, что она заранее раскрывает игры или порты существующих игр, на радарах был замечен знаменитый Billbil-kun, утверждающий, ему удалось узнать рейтинг ESRB этого переиздания, который будет обнародован 11 августа. Поскольку рейтинг обычно появляется позже анонса, то, разумеется, наиболее вероятной датой для анонса является 10 августа, первый день QuakeCon 2023.
По словам Billbil-kun, ремастер Quake 2 будет выпущен для PS5, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Xbox Series, PC и дебютирует непосредственно на Game Pass, сервисе подписки Microsoft Gaming.
Игре не ремастер а полноценный ремейк нужен на новом движке.
В данный момент в steam идëт распродажа квейк. Все кроме 2ки со скидкой. Следовательно когда он выйдет те у кого есть оригинал получат патч даром. А у кого нет смогут купить по новой цене. Так же как это было с первой.
На ПК наверное будет, как с первой частью. Что ремастер тупо заменит оригинал и в настройках можно будет его включить.