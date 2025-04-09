Соцсети назвали ИИ-демку Quake 2 "бездушным мусором", а Кармак ответил, что не стоит бояться новых ИИ-инструментов

Microsoft несколько дней назад выпустила технодемку Quake 2, которая была сделана при помощи ИИ-инструмента под названием Muse. Ну и соцсети, конечно, тут же взорвались гневными комментариями. Народ в один голос заявил, что это «бездушный ИИ-мусор» и что корпорация просто пытается заменить живых разработчиков алгоритмами.

Один особо эмоциональный пользователь X и вовсе написал, что эта ИИ-версия Quake 2 — «плевок в лицо каждому разработчику по всему миру». Тут-то и подключился к дискуссии сам Джон Кармак, тот самый, который стоял у истоков id Software и создавал оригинальные Doom и Quake.

Кармак встал на сторону ИИ. По его мнению, развитие искусственного интеллекта только на пользу индустрии — игр будет больше, качество вырастет, да и новые люди в разработку подтянутся. Чтобы было понятнее, он привёл пример с машинным кодом, который он сам вручную писал для своих первых игр. Сейчас этим уже никто не занимается — как говорит Кармак, это всё равно что «обслуживать колёса у боевой колесницы». На смену пришли игровые движки, которые упростили жизнь разработчикам. Вот и ИИ, по его мнению, станет таким же подспорьем в будущем.

Кармак вообще считает, что прогресс не остановить, и принцип «не используйте мощные инструменты, потому что они отнимают рабочие места» — это путь в никуда. Да, скоро можно будет получить игру из простого запроса, но лучшие проекты всё равно будут делать люди, просто с помощью новых технологий.

Насчёт того, прибавится ли рабочих мест или убавится, Кармак говорит, что это открытый вопрос. Может получиться как в сельском хозяйстве, где технологии позволили крошечной части прежней рабочей силы удовлетворять потребности всех, а может и как с соцсетями, где появилось много новых возможностей для творчества на разных уровнях.