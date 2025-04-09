Соцсети назвали ИИ-демку Quake 2 "бездушным мусором", а Кармак ответил, что не стоит бояться новых ИИ-инструментов

Microsoft несколько дней назад выпустила технодемку Quake 2, которая была сделана при помощи ИИ-инструмента под названием Muse. Ну и соцсети, конечно, тут же взорвались гневными комментариями. Народ в один голос заявил, что это «бездушный ИИ-мусор» и что корпорация просто пытается заменить живых разработчиков алгоритмами.
Один особо эмоциональный пользователь X и вовсе написал, что эта ИИ-версия Quake 2 — «плевок в лицо каждому разработчику по всему миру». Тут-то и подключился к дискуссии сам Джон Кармак, тот самый, который стоял у истоков id Software и создавал оригинальные Doom и Quake.
Кармак встал на сторону ИИ. По его мнению, развитие искусственного интеллекта только на пользу индустрии — игр будет больше, качество вырастет, да и новые люди в разработку подтянутся. Чтобы было понятнее, он привёл пример с машинным кодом, который он сам вручную писал для своих первых игр. Сейчас этим уже никто не занимается — как говорит Кармак, это всё равно что «обслуживать колёса у боевой колесницы». На смену пришли игровые движки, которые упростили жизнь разработчикам. Вот и ИИ, по его мнению, станет таким же подспорьем в будущем.
Кармак вообще считает, что прогресс не остановить, и принцип «не используйте мощные инструменты, потому что они отнимают рабочие места» — это путь в никуда. Да, скоро можно будет получить игру из простого запроса, но лучшие проекты всё равно будут делать люди, просто с помощью новых технологий.
Насчёт того, прибавится ли рабочих мест или убавится, Кармак говорит, что это открытый вопрос. Может получиться как в сельском хозяйстве, где технологии позволили крошечной части прежней рабочей силы удовлетворять потребности всех, а может и как с соцсетями, где появилось много новых возможностей для творчества на разных уровнях.
Да, бояться надо криворуких, которые с ИИ работают.
или жадных, ленивых и тупых.
в общем, история про то, что молоток в руках убийцы выполняет совсем другие задачи, чем в руках столяра.
Дело не в боятся или не боятся. Просто сгенерированный контент не интересный. Я играю в игры, смотрю фильмы, слушаю музыку, потому что это создано людьми с определенным смыслом. Но даже и так не весь контент интересный, что уж тут говорить про миллионы сгенерированной фигни. Кто захочет тратить время в своей жизни что бы смотреть сгенерированный контент, не понятно. Умственно отсталые может какие то.
так человек, дающий задачу ИИшке должен смысл закладывать. Не аишка, а тот кто промты в неё кидает.
Опыт нашей цивилизации постоянно доказывает одно и то же: люди найдут способ упростить свою работу и используют это для ещё большего упрощения в будущем. И так видимо продолжится вплоть до "технологической сингулярности".
Не припомню случая в истории, чтобы недовольство консерваторов(злые языки их зовут отсталыми или луддитами) заставило свернуть прогрессивные технологические процессы. Ни одного такого случая не знаю, если кто-то в курсе про такое - было бы любопытно узнать.
Ну а что до "бездушности", то это вообще смех. Мракобесы во всём "находят душу", что им нравится и объявляют бездушным то, что им не по-душе(сорян за каламбур). Материалисты вот, считают что никакой души, как настоящего явления - нет. От того выглядят смешно и глупо упрёки в "бездушности", в адрес неодушевлённых вещей.
Честнее сказать "мне не понравилось", зачем приплетать мистику?. То, что не понравилось можно изменить и оно может начать нравиться. А "бездушный" - есть приговор, где упёртый человек навсегда ставит крест на этом для себя.
Держите меня семеро, я пздц как боюсь...
Я думаю, что он так рассуждает, потому, что прогресс не остановить, масштабы потребителей растут, время у человека это ценный ресурс, поэтому ИИ будут использовать, чтоб ускорить процесс разработки и решить много задач не используя человеческий труд.
Последняя путная вещь, сделанная кармаком - квейк 3. Было это 25 лет назад. Не умаляя заслуг, все таки скажу, что сейчас уже лучше бы и помолчал // Александр Ковалёв
чувак уже больше 10 лет занимается разработкой технологий, а не игр, а ты судишь результаты его работы с оглядкой на кваку 3 25 летней давности? чиво. Ему уже на*срать на твою кваку
блен, челы ведут себя как столетние бабки, которые впервые встретились с мобильным телефоном.
если бы результат был внушительным, вот тогда бы боялись, и то боялись лишь по причине что крупные издатели возьмут это на вооружение и о ручном труде можно забыть. А в действительности это вызывает смех и рукалицо. Кармак как всегда насрал и не смыл, что в Rage одна текстура на всю игру это революция, что за vr будущее, и сейчас это.
Ну, та же мегатекстура сейчас до сих пор используется, в переработанном виде, но все же.
типикал недооценивание технологий, находящихся на ранних этапах своего развития. "Результат - рукалицо, кря-кря-кря, насрал - не смыл - хихи хаха".
Рынок VR вообще представляешь себе? Если выйти за рамки игровой индустрии - это многомиллиардный долларовый объём (от здравохранения до добычи полезных ископаемых). Про AI вообще молчу.
Да всем насрать на этот квейк. Мертвая франшиза из девяностых.