ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Quake 2 09.12.1997
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
9 792 оценки

Вышел масштабный мод для Quake II Remastered, объединяющий вселенные первой и второй частей

Extor Menoger Extor Menoger

Команда моддеров Rest in Pixels выпустила новую масштабную сюжетную модификацию для обновленной версии Quake II под названием Call of the Void. Проект представляет собой амбициозный кроссовер, который сюжетно и геймплейно связывает миры Quake и Quake II, предлагая игрокам совершенно новый опыт.

Quake 2 Remastered "Call of the Void - мод на объединение первой и второй частей"

События мода стартуют сразу после финала официального дополнения Call of the Machine. Главный герой оказывается в ловушке в измерении Пустоты, где с ним связывается древнее существо. Оно предлагает сделку: свободу в обмен на месть строггам, которые осквернили миры древних богов, превращая их обитателей и даже самих павших богов в ужасающих кибернетических монстров на службе у Макрона.

Игрокам предстоит пройти новую кампанию из шести больших уровней, архитектура и дизайн которых совмещают в себе готические замки из Quake и промышленные комплексы строггов из Quake II. Модификация добавляет в игру 18 новых гибридных противников, созданных путем слияния существ из обеих игр, а также двух совершенно новых финальных боссов. Модификация Call of the Void уже доступна для загрузки всем желающим.

3
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
vertehwost

выглядит эффектно конечно