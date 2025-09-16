Вышел масштабный мод для Quake II Remastered, объединяющий вселенные первой и второй частей

Команда моддеров Rest in Pixels выпустила новую масштабную сюжетную модификацию для обновленной версии Quake II под названием Call of the Void. Проект представляет собой амбициозный кроссовер, который сюжетно и геймплейно связывает миры Quake и Quake II, предлагая игрокам совершенно новый опыт.

События мода стартуют сразу после финала официального дополнения Call of the Machine. Главный герой оказывается в ловушке в измерении Пустоты, где с ним связывается древнее существо. Оно предлагает сделку: свободу в обмен на месть строггам, которые осквернили миры древних богов, превращая их обитателей и даже самих павших богов в ужасающих кибернетических монстров на службе у Макрона.

Игрокам предстоит пройти новую кампанию из шести больших уровней, архитектура и дизайн которых совмещают в себе готические замки из Quake и промышленные комплексы строггов из Quake II. Модификация добавляет в игру 18 новых гибридных противников, созданных путем слияния существ из обеих игр, а также двух совершенно новых финальных боссов. Модификация Call of the Void уже доступна для загрузки всем желающим.