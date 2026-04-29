Quake 3 Arena 02.12.1999
Мод RTX Remix для Quake 3 Arena теперь включает 27 полностью обновлённых уровней

monk70 monk70

Моддер woodboy90 выпустил новую версию своей модификации RTX Remix Path Tracing для Quake 3 Arena. Версия 0.7 улучшает 12 новых уровнях, что означает, что мод полностью обновляет 27 уровней.

Quake 3 Arena "Мод RTX Remix Mod"

Версия 0.7 также перешла из демо-версии в версию раннего доступа. Более того, она переработала все «стандартные» модели игроков и добавила новую модель ракетницы.

Woodboy90 подвергся сильной критике после выпуска первой версии этой модификации RTX Remix. Моддер принял критику и постарался исправить визуальные проблемы, о которых сообщалось.

Вы можете скачать последнюю версию Quake 3 Arena RTX по ссылке выше.

opexdisturbed

Вот какая на самом деле должна быть графика в кваке

Dikiy_Bill

Каждый выстрел из рельсы это чисто...