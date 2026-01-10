Моддер добавил трассировку путей в Quake 3 Arena

Моддер pablosg выпустил первую версию модификации для культового сетевого шутера Quake 3 Arena, которая добавляет в игру трассировку путей.



Текущая версия мода охватывает три игровые карты: Q3DM1, Q3DM6 и Q3DM10. Помимо внедрения передовой технологии освещения, автор переработал текстуры, адаптировав их под стандарты современного физического рендеринга, а также добавил материалы, корректно взаимодействующие с системой трассировки лучей.



В планах разработчика постепенно обновить все оставшиеся карты из оригинальной игры. Также в будущих версиях он намерен заменить модели игроков и объектов на более детализированные, а также переработать текстуры пользовательского интерфейса и индикаторов на экране.