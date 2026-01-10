Моддер добавил трассировку путей в Quake 3 Arena

Моддер pablosg выпустил первую версию модификации для культового сетевого шутера Quake 3 Arena, которая добавляет в игру трассировку путей.
Текущая версия мода охватывает три игровые карты: Q3DM1, Q3DM6 и Q3DM10. Помимо внедрения передовой технологии освещения, автор переработал текстуры, адаптировав их под стандарты современного физического рендеринга, а также добавил материалы, корректно взаимодействующие с системой трассировки лучей.
В планах разработчика постепенно обновить все оставшиеся карты из оригинальной игры. Также в будущих версиях он намерен заменить модели игроков и объектов на более детализированные, а также переработать текстуры пользовательского интерфейса и индикаторов на экране.
трассировка пути такой шлак так то че все блестит как зеркало какой недочеловек это придумал Хуанитта
Согласен, трасировка пути это бред. Да ещё и просаживает фпс дико. // Владислав Тишков
Профан
скажет как в лужу пернет
васянолучи для облученных
Я ещё когда 2060 вышла, какой то Квейк с лучами прошел,это год 2019 примерно.Вроде в Стиме и сейчас есть,моддер долго спит.
2 , но не 3 , в 3 части чисто мультиплеер // Алексей Коваленко
Зачем? Стало хуже.
А че в арене щас народ ваще играет в онлайне? // Алексей Коваленко