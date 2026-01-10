ЧАТ ИГРЫ
Quake 3 Arena 02.12.1999
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
9 1 079 оценок

Моддер добавил трассировку путей в Quake 3 Arena

AceTheKing AceTheKing

Моддер pablosg выпустил первую версию модификации для культового сетевого шутера Quake 3 Arena, которая добавляет в игру трассировку путей.

Текущая версия мода охватывает три игровые карты: Q3DM1, Q3DM6 и Q3DM10. Помимо внедрения передовой технологии освещения, автор переработал текстуры, адаптировав их под стандарты современного физического рендеринга, а также добавил материалы, корректно взаимодействующие с системой трассировки лучей.

В планах разработчика постепенно обновить все оставшиеся карты из оригинальной игры. Также в будущих версиях он намерен заменить модели игроков и объектов на более детализированные, а также переработать текстуры пользовательского интерфейса и индикаторов на экране.

Комментарии:  9
Роман45554

трассировка пути такой шлак так то че все блестит как зеркало какой недочеловек это придумал Хуанитта

Пользователь ВКонтакте

Согласен, трасировка пути это бред. Да ещё и просаживает фпс дико. // Владислав Тишков

Дрессировка гусей

Профан

Роман45554 Дрессировка гусей

скажет как в лужу пернет

A E

васянолучи для облученных

AdriftDylan

Я ещё когда 2060 вышла, какой то Квейк с лучами прошел,это год 2019 примерно.Вроде в Стиме и сейчас есть,моддер долго спит.

Пользователь ВКонтакте

2 , но не 3 , в 3 части чисто мультиплеер // Алексей Коваленко

Ahnx

Зачем? Стало хуже.

Пользователь ВКонтакте

А че в арене щас народ ваще играет в онлайне? // Алексей Коваленко