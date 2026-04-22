Quake 3 Arena 02.12.1999
NVIDIA обновила Advanced Particle VFX для RTX Remix, расширяющее возможности моддеров по созданию визуальных эффектов

KoRnEr KoRnEr

Платформа NVIDIA RTX Remix открывает новые возможности для моддеров и создателей ремастеров — она даёт беспрецедентный доступ к внутриигровым ресурсам и окружению. Инструмент преобразует графику классических игр в современную систему рендеринга на основе физических процессов. Благодаря этому появляется возможность внедрять продвинутое трассируемое освещение — и превращать такие хиты, как Half‑Life 2, Portal или оригинальный Max Payne, в визуальные шедевры с современной графикой.

В этом году NVIDIA выпустила крупное обновление для RTX Remix — Advanced Particle VFX. Оно добавляет современную систему частиц с трассировкой пути, которая обеспечивает реалистичную физику и широкие возможности моделирования. Ключевые особенности обновления:

  • Десятки тысяч частиц на экране — они взаимодействуют друг с другом, реагируют на гравитацию и окружающую среду.
  • Тени и отражения от частиц — каждая частица может отбрасывать тень и создавать отражения, усиливая эффект реализма.
  • Динамическая анимация частиц — моддеры могут настраивать цвет, размер, прозрачность и скорость частиц, чтобы те эволюционировали с течением времени.
  • Сложные гравитационные эффекты — частицы подчиняются законам физики, создавая правдоподобное поведение.
  • Рандомизированные элементы — добавляют вариативность и делают эффекты ещё более естественными.

Обновление создано с учётом пожеланий сообщества моддеров: NVIDIA активно опиралась на отзывы и запросы пользователей при разработке новых функций.

Чтобы наглядно показать возможности Advanced Particle VFX, NVIDIA интегрировала новую систему частиц в демоверсию Quake III Arena RTX от id Software. В игре уже реализованы впечатляющие эффекты:

  • в телепортах появились частицы в виде чёрной дыры — они динамически видоизменяются и трансформируются с течением времени;
  • реализованы сложные гравитационные эффекты, которые влияют на движение частиц;
  • добавлены рандомизированные элементы, создающие уникальные визуальные эффекты при каждом использовании.

Это наглядный пример того, как классические игры могут обрести новую жизнь с помощью технологий NVIDIA. Трассировка лучей и продвинутая система частиц преображают графику, сохраняя при этом дух оригинала.

RTX Remix не просто упрощает процесс моддинга — он меняет правила игры. Теперь энтузиасты могут:

  • обновлять освещение и текстуры без глубоких знаний программирования;
  • внедрять современные визуальные эффекты в старые игры;
  • делиться своими модификациями с сообществом в удобном формате.

Технология открывает путь к масштабному ремастерингу классики — и даёт вторую жизнь любимым играм миллионов игроков.

xz Dante

Жду добавление трессировки пути в дальнабойщиках