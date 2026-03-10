Quake III RTX поменяла статус с демоверсии на ранний доступ

Открылся доступ к ранней версии Quake III RTX (версия 0.6), созданной моддером Woodboy, который взял на себя задачу переиздать несколько уровней оригинальной игры от id Software.

Переиздание, которое владельцы Quake III могут бесплатно скачать через ModDB, включает в себя 15 уровней, в том числе пользовательскую карту «Area 15 – NVIDIA Bunker», переработанную с использованием RTX. В ней реализованы NVIDIA DLSS 4 с многокадровой генерацией, трассировка лучей, DLSS Ray Reconstruction, переработанные PBR-ресурсы, RTX Remix Logic, а также Advanced Particle VFX, Neural Radiance Cache и NVIDIA Reflex.

Цель этого мода — постепенно переработать весь игровой процесс Quake III Arena с использованием NVIDIA RTX Remix, включая улучшенные текстуры, освещение, модели и эффекты.