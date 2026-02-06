В обновлении RTX Remix V1.2 для Quake 3 Arena улучшили ещё три карты

Моддер woodboy90 выпустил новую версию своего мода RTX Remix Path Tracing для Quake 3: Arena. Согласно примечаниям к релизу, версия 1.2 обновляет ещё три карты для классического многопользовательского арена-шутера от id Software.

Патч 1.2 обновляет карты q3tourney1, q3dm3 и q3dm17. Таким образом, мод теперь улучшает в общей сложности шесть карт. Кроме того, обновление 1.2 улучшает текстуры нормалей и высот, а также освещение. Оно также улучшает качество четырёх новых моделей персонажей. В общей сложности мод улучшает восемнадцать моделей персонажей. Кроме того, улучшается качество восьми видов оружия.

Стоит также отметить, что теперь установить мод стало проще. Всё, что вам нужно сделать, это скопировать все оригинальные файлы Quake III .pk3 (pak0.pk3 – pak8.pk3) из вашей установки Quake III Arena в папку baseq3. Затем вам нужно будет один раз запустить q3rtx.exe, и всё готово.

Вы можете скачать последнюю версию мода Quake 3: Arena RTX Remix по этой ссылке.