Вышло обновление 1.0.1 для Quake 3 Arena RTX Remix, учитывающее отзывы фанатов

На прошлой неделе сообщалось о моде RTX Remix Path Tracing для Quake 3: Arena. Этот мод, созданный woodboy90, добавил трассировку лучей в реальном времени в классический шутер. Однако многие фанаты посчитали, что игра выглядит слишком блестящей и отражающей. Поэтому woodboy90 выпустил обновление, исправляющее большинство проблем, на которые указывали игроки.

Патч 1.0.1 вносит несколько важных исправлений. Во-первых, он делает карты Q3DM1, Q3DM6 и Q3DM10 менее блестящими и менее яркими. Он также изменяет освещение скайбокса на Q3DM6, регулируя количество света и его цвет. Обновление убирает вспышку выстрела из пулемёта, а предметы, такие как броня, патроны и осколки, теперь менее яркие. Наконец, анимация взрыва ракетницы вернулась к своему первоначальному виду.

Чтобы продемонстрировать улучшенную графику, создатель мода поделился новым трейлером.

Вы можете скачать последнюю версию мода RTX Remix Path Tracing по ссылке выше.