Грядёт ремастер Quake 4? Nightdive Studios тизерит "важный анонс" на QuakeCon 2025

Во время свежего выпуска подкаста Giant Bomb команда Nightdive Studios — мастера ремастеров культовых шутеров — заявила, что представит свой следующий «важный проект» на QuakeCon 2025. Учитывая специализацию студии на воскрешении классических тайтлов, фанаты немедленно заподозрили: неужели речь идёт о ремастере одной из игр Quake?

По словам представителей Nightdive, анонс состоится «в августе, как и последние три года». И хотя официальных подробностей пока нет, намёк прозрачен: QuakeCon — это прежде всего праздник всего, что связано с id Software. А значит, вероятность возвращения легендарной серии Quake становится как никогда высокой.

Слухи о ремастере или перезапуске Quake ходят в индустрии уже давно. Среди наиболее вероятных кандидатов называются Quake 3 Arena, сосредоточенная на мультиплеере, и Quake 4, сюжетный шутер, остававшийся в тени более известных частей. Оба проекта были бы отличной основой для современного переосмысления.

Тем не менее, стоит помнить, что в арсенале id Software есть и другие культовые IP — DOOM, Wolfenstein, Hexen. И хотя логика подсказывает, что речь идёт о Quake, Nightdive вполне может удивить.

QuakeCon 2025 пройдёт с 7 по 10 августа — ждать осталось недолго. Вспоминая, как успешно студия адаптировала System Shock, Turok и Quake II, ожидания у поклонников жанра действительно велики.