Грядёт ремастер Quake 4? Nightdive Studios тизерит "важный анонс" на QuakeCon 2025

Во время свежего выпуска подкаста Giant Bomb команда Nightdive Studios — мастера ремастеров культовых шутеров — заявила, что представит свой следующий «важный проект» на QuakeCon 2025. Учитывая специализацию студии на воскрешении классических тайтлов, фанаты немедленно заподозрили: неужели речь идёт о ремастере одной из игр Quake?
По словам представителей Nightdive, анонс состоится «в августе, как и последние три года». И хотя официальных подробностей пока нет, намёк прозрачен: QuakeCon — это прежде всего праздник всего, что связано с id Software. А значит, вероятность возвращения легендарной серии Quake становится как никогда высокой.
Слухи о ремастере или перезапуске Quake ходят в индустрии уже давно. Среди наиболее вероятных кандидатов называются Quake 3 Arena, сосредоточенная на мультиплеере, и Quake 4, сюжетный шутер, остававшийся в тени более известных частей. Оба проекта были бы отличной основой для современного переосмысления.
Тем не менее, стоит помнить, что в арсенале id Software есть и другие культовые IP — DOOM, Wolfenstein, Hexen. И хотя логика подсказывает, что речь идёт о Quake, Nightdive вполне может удивить.
QuakeCon 2025 пройдёт с 7 по 10 августа — ждать осталось недолго. Вспоминая, как успешно студия адаптировала System Shock, Turok и Quake II, ожидания у поклонников жанра действительно велики.
А зачем четверку обновлять она и сейчас норм работает и играется
Нужны ремейки, а не ремастеры.
Если они будут обновлять игры на IdTech 4, то логичнее было бы начать с Doom 3 (как никак первая игра на этом движке),
BFG Edition был мусором убившим всю атмосферу, и если на ПК можно спокойно играть в ориг, то на консолях выбора нет. Можно еще сделать ремастер Wolfenstein 2009, тем более фанаты давно просят вернуть ее в продажу, но наверное, перед этим стоило бы старые части обновить. Quake 3, имхо, смысла обновлять мало, в ориг до сих пор играют, есть Quake Live, а новичкам там делать нечего, для них существует Quake Champions. Ну а лично
мне хотелось бы переиздание Heretic/Hexen по типу Doom+Doom 2.
Я там слышал, что новички заходят на сервера Quake Champions, им ломают лица полтора задрота, и эти новички благополучно больше туда не заходят.
Quake 4 RTX 🤡
Вольф первый будет.
А вот это уже здорово! Недавно прошел четверку и кайфанул. Стволы и ганплей шикарные. А дизайн локаций там иногда завораживает. С удовольствием бы прошел обновлённую версию
Игра времён святого гейминга, которая превзошла даже эпического Дума 3 и они хотят сделать ремастер Кваки 4? Совсем что ли ку-ку???🤦♂️🤦♂️🤦♂️ Только РЕМЕЙК, rtx лучи, усовершенствованный графоний, FG, движок UE5. На меньшее не согласен. Ибо всякие ремастеры, это ересь над ностальгией святого гейминга нулевых годов! ☝️ // Nvidia Power
Серию квейк врятли что то спасет, она была топом только на фоне дюк нюкема, враги там были какие то качки с биомеханическими трубками и подобная дичь, как это в 2025 продать я хз // Чёрный Пласч
Ну, если сделают полный ремейк, вернут атмосферу оригинала (а не как было с ремейком Мафии) дополнят допами и новыми графическими плюшками, то для таких олдов, как мы получится воистину достойный проект👍 // Nvidia Power
Я на столько олд, что 2 квейк тока у богатого кореша в гостях видел, а сам в бомбермена на денди гонял // Чёрный Пласч
Квакеры ликуют..
Было бы хорошо. Она мне в свое время намного больше дума 3 понравилась. Дум так и не прошел до конца даже, а эту по многу раз перепроходил
Го ремейк 1 части а