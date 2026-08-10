Потерянное дополнение Quake 4: Awakening найдено на подержанном ПК - спустя 18 лет его удалось запустить

В 2005 году Raven Software выпустила Quake 4 — шутер, который многие фанаты восприняли как отход от традиций серии. Игра вышла на Xbox 360 и ПК, получила смешанные отзывы и не оправдала коммерческих ожиданий Activision. Дополнение под названием Quake 4: Awakening разрабатывала студия Ritual Entertainment, но в 2008 году проект был отменён. С тех пор о нём почти ничего не было слышно.

И вдруг — находка. Опытный разработчик Джастин Маршалл (The Evil Within, XCOM 2, Dead Island 2) случайно обнаружил копию Quake 4: Awakening на жёстком диске подержанного компьютера, купленного на Amazon. Он выложил файлы на GitHub, и, как оказалось, дополнение можно не только запустить, но и пройти как минимум три первые миссии.

На опубликованном видео видно, что по духу и визуальному стилю Awakening близка к Doom 3 — тот же движок id Tech 4, та же мрачная атмосфера. Но в отличие от базовой игры, здесь появилось новое оружие (включая криопушку) и, что самое интересное, возможность управлять мехом. Да, вы не ослышались: вы садитесь за штурвал огромной машины и крушите врагов, будто в кроссовере Quake и MechWarrior.

По словам Маршалла, дополнение было завершено примерно на 90–95% до того, как проект закрыли. Это значит, что сообщество моддеров может взять найденный код, доработать его и выпустить полноценную версию. И, судя по первым кадрам, игра стоит того, чтобы в неё сыграли хотя бы ради меха.