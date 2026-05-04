В сеть утекло ещё одно редкое видео отменённого дополнения к Quake 4

В интернете появилось ранее неизвестное геймплейное видео отменённого дополнения Awakening для Quake 4. Запись длится около десяти минут и демонстрирует раннюю версию проекта, который так и не добрался до релиза.

Фрагменты опубликовал пользователь YouTube Justin Marshall, выложивший несколько роликов с прототипом, однако именно последнее видео оказалось наиболее полным — в нём можно увидеть меню, начальную сцену и первые моменты прохождения.

Судя по материалам, Awakening задумывался как прямое расширение оригинальной игры без кардинальных изменений в геймплее. При этом часть элементов выглядит незавершённой, что подтверждает раннюю стадию разработки.

Напомним, что id Software и Activision планировали поддерживать игру дополнительным контентом, но слабые продажи поставили крест на этих планах. Теперь же у фанатов появился шанс увидеть, каким могло быть продолжение истории.