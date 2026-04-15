В сети появилось ранее не демонстрировавшееся видео прототипа геймплея Quake 4: The Awakening

Джастин Маршалл с YouTube поделился видео прототипа дополнения The Awakening для Quake 4. The Awakening — это дополнение, которое было отменено и так и не увидело свет. Этот геймплей демонстрирует ранний контент разработки, локации и элементы геймплея, которые в конечном итоге были вырезаны до релиза. Он дает редкую возможность заглянуть в то, каким мог бы быть The Awakening и как он мог бы расширить оригинальный опыт Quake 4.

Quake 4 была разработана Raven Software и вышла в 2005 году. В ней использовалась обновлённая версия движка id Tech 4, также известного как движок Doom 3. Одиночный режим продолжил сюжет Quake II, сталкивая игрока со Строггами. Игроки берут на себя роль Мэтью Кейна, капрала морской пехоты, присоединившегося к элитному отряду «Носорог».