Такого "подарка" фанаты точно не ждали - Quake Champions превратили в платный шутер, но зато чемпионы теперь бесплатные

Студия id Software и издательство Bethesda выпустили для соревновательного арена-шутера Quake Champions масштабный патч версии 1.31. Обновление принесло фундаментальные изменения не в саму игру, а в её ценник. Спустя 8 лет проект официально перестал быть условно-бесплатным и перешел на платную основу.

Игрокам, успевшим добавить Quake Champions на свой аккаунт до 23 сентября 2026 года, доступ сохранили без дополнительных плат. Для всех остальных базовая стоимость шутера в Steam теперь составляет $9.99. Поскольку проект напрямую недоступен для покупки в российском регионе, в качестве ориентиров для соседних стран выступают альтернативные цены: в Казахстане игра обойдется в 3999 ₸, а в турецком регионе ценник установлен на уровне $6.99.

Переход на платную модель сопровождается полной отменой элементов типичного free-to-play сервиса:

Из игры полностью удалили внутриигровой магазин, микротранзакции, платину, осколки, лутбоксы, ежедневные награды за вход и боевые пропуски.

Всем владельцам игры мгновенно открыли полный ростер чемпионов, а также косметические награды и элементы кастомизации из 30 прошедших сезонов.

Патч внедрил классическую систему голосования для исключения читеров и нарушителей прямо во время матча, расширил прокачку профиля вплоть до 999-го уровня, добавил новые скины для стартового оружия и улучшил поведение ботов при отступлении и подборе аптечек.

Несмотря на снятие пейволлов с внутриигровых персонажей, сообщество встретило решение в штыки: страница игры в Steam быстро наполнилась отрицательными отзывами. Игроки выражают недоумение по поводу введения платного барьера для проекта, чей пиковый суточный онлайн долгое время колебался на отметке в 200–500 человек.

В комментариях пользователи не сдерживают эмоций:

У игры было около 200 человек онлайна на бесплатной основе. Зачем делать её платной БЕЗ браузера серверов? Microsoft, как это вообще должно выживать?

Суточный пик — 500 игроков, когда она была бесплатной, и они посчитали отличной идеей перевести её на платную основу именно сейчас. Вы не заслуживаете эту франшизу.

Отдельные комментаторы ограничились лаконичным «АХАХАХХАХАХАХХА ЧЕ»... А некоторые давние игроки начали жаловаться на технические ошибки. У части учетных записей библиотека не распознала прежний опыт в F2P-версии и потребовала оплатить покупку заново. По мнению сообщества, подобный шаг окончательно похоронит приток новой аудитории в шутер, если разработчики не обеспечат проекту кроссплатформенный релиз или глобальную перезагрузку.